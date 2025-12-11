Schneppenbacher Burgrelikt Zustand der Schmidtburg wird untersucht Robert Neuber 11.12.2025, 17:00 Uhr

i Der Palas der Schmidtburg an einem September-Abend kurz vor Sonnenuntergang. Hier wohnten die Burgherren und -damen. Robert Neuber

Der VG-Rat hat beschlossen, die Schmidtburg von einem Fachbüro prüfen zu lassen. Das wird 13.000 Euro kosten, was die VG zur Hälfte tragen wird. Die Dokumentation ist notwendig, um Fördermittel für Sanierungsarbeiten beantragen zu können.

Der VG-Rat Kirner Land hat am Dienstag beschlossen, den Zustand der Schmidtburg professionell erfassen zu lassen. Der Grund: Eine solche Dokumentation von Schäden und Schwachstellen ist notwendig, um eine Förderung für die Sanierung zu erhalten.







