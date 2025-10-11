Die Baumaßnahme zur künftigen Ganztagsbetreuung soll bis zum 30. November begonnen werden – so schreibt es der Fördermittelgeber vor. Doch das ist nicht möglich. Nun hofft man, dass eine Fristverlängerung bewilligt wird.
In diesen Tagen entscheidet sich, ob die Baumaßnahme zur künftigen Ganztagsbetreuung in der Windesheimer Kindertagesstätte durchgeführt oder – nach den Worten von Ortsbürgermeister Volker Stern – auf Eis gelegt wird. Grund ist, dass die vom Land zugesagten Fördermittel in Höhe von 240.