Kreis Mainz-Bingen Zuschüsse für Schulen, Digitalisierung und Klimaschutz Edgar Daudistel 31.08.2026, 19:00 Uhr

i Die Grünen fordern, einen Teil des Geldes gezielt für Hitzeschutz an Schulen einzusetzen. Auf dem Foto zu sehen ist die IGS Gerhard Ertl in Sprendlingen. Edgar Daudistel

Der Kreis Mainz-Bingen hat Schwerpunkte für Investitionen festgelegt. Aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ fließen 110,5 Millionen Euro an die Kommunen.

165,8 Millionen Euro stehen dem Landkreis Mainz-Bingen und seinen Kommunen in den kommenden Jahren für Investitionen zur Verfügung. Das Geld stammt aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“. Mit einem regionalen Umsetzungskonzept hat der Landkreis nun den Rahmen dafür geschaffen, wie die Mittel eingesetzt werden sollen.







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