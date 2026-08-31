Kreis Mainz-Bingen
Zuschüsse für Schulen, Digitalisierung und Klimaschutz
Die Grünen fordern, einen Teil des Geldes gezielt für Hitzeschutz an Schulen einzusetzen. Auf dem Foto zu sehen ist die IGS Gerh
Die Grünen fordern, einen Teil des Geldes gezielt für Hitzeschutz an Schulen einzusetzen. Auf dem Foto zu sehen ist die IGS Gerhard Ertl in Sprendlingen.
Edgar Daudistel

Der Kreis Mainz-Bingen hat Schwerpunkte für Investitionen festgelegt. Aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ fließen 110,5 Millionen Euro an die Kommunen.

Lesezeit 2 Minuten
165,8 Millionen Euro stehen dem Landkreis Mainz-Bingen und seinen Kommunen in den kommenden Jahren für Investitionen zur Verfügung. Das Geld stammt aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“. Mit einem regionalen Umsetzungskonzept hat der Landkreis nun den Rahmen dafür geschaffen, wie die Mittel eingesetzt werden sollen.
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