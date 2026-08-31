Der Kreis Mainz-Bingen hat Schwerpunkte für Investitionen festgelegt. Aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ fließen 110,5 Millionen Euro an die Kommunen.
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165,8 Millionen Euro stehen dem Landkreis Mainz-Bingen und seinen Kommunen in den kommenden Jahren für Investitionen zur Verfügung. Das Geld stammt aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“. Mit einem regionalen Umsetzungskonzept hat der Landkreis nun den Rahmen dafür geschaffen, wie die Mittel eingesetzt werden sollen.