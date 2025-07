Oberbürgermeister Emanuel Letz nahm die Kritik von Gerhard Merkelbach zum Anlass, um sie zu kontern. Einen Zickzackkurs könne man nicht erkennen. Er hat recht. Denn es ist gar schlimmer: Es nicht mal ein Zick-Zack-Kurs, wie in Bad Kreuznach herumgewurschtelt wird. Der Personalie Nath ist da nur ein Beispiel. Mit einem wie auch immer gearteten Kurs hat das rein gar nichts tun. Denn wer einen Kurs fährt, der weiß, wo er hin will, und im besten Fall, wie man dort hinkommt. In Bad Kreuznach wird drauf losgesegelt. Ohne Kurs, ohne Kompass, der Wind wird schon wehen. Wohin es dann geht, scheint oft dem Zufall überlassen. Diesen Eindruck hat man beim Agieren der Stadtspitze zuletzt immer häufiger. Statt zu treiben, lässt man sich treiben. Und ist am Ende Getriebener.

Man sollte die spitzen Formulierungen von Gerhard Merkelbach nicht überbewerten, aber sein Hinweis auf die Präsentationsstunde der Ferienwohnungen im Brückenhaus, die dafür gesorgt hat, dass der Stadtrat erst um 19 Uhr tagen konnte, trifft voll zu. Die Kritik, dass im Stadthaus Chichi- und Winke-Winke-Termine mehr Priorität haben als seriöses Arbeiten, hört man nicht erst seit gestern. Diese Terminierung wirkte mehr als unglücklich und liefert Kritikern Futter. Wahrzeichen hin, Wahrzeichen her, man mag es den Beteiligten wünschen, dass sie den Weg zur Sondersitzung heute anders managen würde. Doch all das ist nur Nebengeräusch.

Sitzungen, die wie jene am Donnerstag ablaufen, sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen, sondern dokumentiertes Eingeständnis, dass Hilflosigkeit Entschlossenheit vertrieben hat. Nicht als ritualisierte Gesprächsrunden mit eher seelsorgerischem als politischem Charakter. „Wir werden das prüfen und schriftlich beantworten“ darf nicht die Antwort auf jede Frage sein. Wenn das nach der Sommerpause nicht anders wird, gehen die Bad Kreuznacher Stadtpolitik und die Stadtspitze äußerst schwierigen Zeiten entgegen. Chef des Stadtvorstands ist Emanuel Letz. Er muss einen Zacken zulegen, denn er trägt die Verantwortung.

