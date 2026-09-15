Beim Kommunalen Frühschoppen Zur Hackenheimer Kirmes gab es den Schleiderwalzer Josef Nürnberg 15.09.2026, 09:24 Uhr

i VG-Chefin Andrea Silvestri (Mitte) war beim Frühschoppen an der Hackenheimer Kirmes beim Musikverein Gemütlichkeit zu Gast. Hier ist sie im Gespräch mit Edmar Wilhelm zu sehen. Carmen Franzmann

Musik und Brauchtum verbinden: Bei der Hackenheimer Kerb 2026 zeigte das Dorf, wie Gemeinschaft lebt. Ehrenamtliche, Gottesdienst und spätabendliche Stimmung machten das Fest zum lebendigen Treffpunkt.

Auch wenn beim Kommunalen Frühschoppen am Montag im Rahmen der Hackenheimer Kerb keine kommunalpolitischen Reden gehalten werden, dient der Frühschoppen der kommunalen Familie als Treffpunkt, um sich in entspannter Atmosphäre über Themen auszutauschen, die die Region beschäftigen.







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