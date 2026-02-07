Lifestyle in Bad Kreuznach
Zur Bohne gibt’s ein Buch: Neues Schmökercafé eröffnet
Nadine und Sebastian Dela haben das "Kaffee 66 - Buch und Bohne" in der Kreuzstraße eröffnet. Neben leckeren Kaffee-Spezialitäten können Lesefreunde ein wenig Schmökern.
Cordula Kabasch

Leckerer Kaffee und ein gutes Buch gefällig? Wer ein bisschen schmökern möchte in einem gemütlichen Ambiente mit Wohnzimmerfeeling, kann das seit Anfang Februar im „Kaffee 66 – Buch und Bohne“ in der Kreuzstraße.

Buch und Bohne: Das klingt nicht nur nach einer witzigen Alliteration, sondern lenkt den Blick auf ein neues Café in der Kreuzstraße, in dem man genau das bekommt, was es verspricht. Guten Kaffee, leckeren Cappuccino, dazu in einem Krimi oder Liebesroman schmökern: Das bietet das Ehepaar Nadine und Sebastian Dela seit 2.

