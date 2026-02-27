Infoveranstaltung in Kusel
Zunehmende Wolfspräsenz: Schutzstatus bleibt bestehen
Viele Jäger und interessierte Bürger waren anwesend.
Andrea Brand

Das Thema Wolfspräsenz beschäftigt die Menschen in der Region. Das untermauerte auch das Interesse an einer Infoveranstaltung in Kusel.

Im Horst‑Eckel‑Haus war kein Platz mehr frei. Rund 200 Menschen waren der Einladung von Landrat Johannes Huber sowie den Verbandsgemeindebürgermeistern gefolgt, um sich über die zunehmende Wolfspräsenz im Landkreis zu informieren. Die Mischung aus Weidetierhaltern, Jägern, Kommunalpolitikern und interessierten Bürgern zeigte, wie sehr das Thema die Region bewegt.

