Das Thema Wolfspräsenz beschäftigt die Menschen in der Region. Das untermauerte auch das Interesse an einer Infoveranstaltung in Kusel.
Lesezeit 2 Minuten
Im Horst‑Eckel‑Haus war kein Platz mehr frei. Rund 200 Menschen waren der Einladung von Landrat Johannes Huber sowie den Verbandsgemeindebürgermeistern gefolgt, um sich über die zunehmende Wolfspräsenz im Landkreis zu informieren. Die Mischung aus Weidetierhaltern, Jägern, Kommunalpolitikern und interessierten Bürgern zeigte, wie sehr das Thema die Region bewegt.