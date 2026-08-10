Zum 26. Weinwanderwochenende in Kirschroth kamen viele Besucher aus nah und fern. Die Stimmung war bestens: Es wurde Wein getrunken, diskutiert, geschlemmt, gelacht und getanzt.
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Grüne Pfeile in der Weinbaugemeinde und im Wingert wiesen beim 26. Weinwanderwochenende den Weg. Wenn man dann über die Kirchstraße hoch den Aufstieg bis zur Gemarkungsgrenze Merxheim in der „Harras“ am Fuchspfad-Rundwanderweg und zum Stand von Holger Barth schaffte, war nicht nur ein Etappenziel erreicht, denn von da an ging’s bergab …Die Stimmung konnte nicht besser sein.