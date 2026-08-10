Kirschroth feiert im Wingert Zum Weinwandern kamen sogar Gäste von weit her Bernd Hey 10.08.2026, 20:11 Uhr

i Diese fröhliche Truppe kam aus Karlsruhe, Berglangenbach und Meddersheim und war fasziniert vom Ambiente und der Fernsicht. Sie machte erste Station in der Harras. Bernd Hey. Bernd Hey.

Zum 26. Weinwanderwochenende in Kirschroth kamen viele Besucher aus nah und fern. Die Stimmung war bestens: Es wurde Wein getrunken, diskutiert, geschlemmt, gelacht und getanzt.

Grüne Pfeile in der Weinbaugemeinde und im Wingert wiesen beim 26. Weinwanderwochenende den Weg. Wenn man dann über die Kirchstraße hoch den Aufstieg bis zur Gemarkungsgrenze Merxheim in der „Harras“ am Fuchspfad-Rundwanderweg und zum Stand von Holger Barth schaffte, war nicht nur ein Etappenziel erreicht, denn von da an ging’s bergab … Die Stimmung konnte nicht besser sein.







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