Eine persönliche Würdigung Zum Tod von Michael Simon: Nur an sich dachte er nie 03.01.2026, 06:00 Uhr

i Michael Simon im September 2021 vor seinem Wahlbüro in der Beinde in Bad Kreuznach. Der SPD-Politiker ist in der Nacht zum Silvester plötzlich und unerwartet verstorben. Stefan Munzlinger

Ein Leben für die Menschen, die Heimat und die Pflicht – doch nie für sich selbst. Warum der plötzliche Tod von Michael Simon den Kreis Bad Kreuznach sprachlos macht und was ihn unersetzlich machte.

Der Tod von Michael Simon macht die Menschen in der Region betroffen. Egal, mit welchem Parteibuch man es hält, nahezu alle wussten den 54-jährigen Pfaffen-Schwabenheimer, der in der Nacht zu Silvester plötzlich und unerwartet verstarb, als Menschen zu schätzen.







