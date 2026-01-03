Eine persönliche Würdigung: Zum Tod von Michael Simon: Nur an sich dachte er nie
Eine persönliche Würdigung
Zum Tod von Michael Simon: Nur an sich dachte er nie
Ein Leben für die Menschen, die Heimat und die Pflicht – doch nie für sich selbst. Warum der plötzliche Tod von Michael Simon den Kreis Bad Kreuznach sprachlos macht und was ihn unersetzlich machte.
Lesezeit 4 Minuten
Der Tod von Michael Simon macht die Menschen in der Region betroffen. Egal, mit welchem Parteibuch man es hält, nahezu alle wussten den 54-jährigen Pfaffen-Schwabenheimer, der in der Nacht zu Silvester plötzlich und unerwartet verstarb, als Menschen zu schätzen.