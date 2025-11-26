Zum Auftakt wird der Baum beleuchtet

Ein Hauch von Adventsstimmung liegt schon in der Luft, doch offiziell geht es am Freitag los, wenn der Baum zum Auftakt des Adventszaubers in Sobernheim aufleuchtet. Zudem warten 40 Bäume auf Schmückwillige, und es gibt ein Felkecard-Gewinnspiel.
Die Felkestadt stellt sich auch in diesem Jahr auf ihrem Marktplatz mit dem traditionellen Adventszauber feierlich auf die bevorstehende Adventszeit ein. „Stimmen Sie sich mit ein“, ist die Einladung von Stadt und der Werbegemeinschaft SoAktuell überschrieben.