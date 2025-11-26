Adventszauber in Sobernheim Zum Auftakt wird der Baum beleuchtet Wilhelm Meyer 26.11.2025, 14:00 Uhr

i Am Freitag, 18 Uhr, werden die Lichter am großen Weihnachtsbaum eingeschaltet. Der Adventszauber ist Auftakt für die viele weitere Aktionen in der Vorweihnachtszeit, die Stadt und Werbegemeinschaft SoAktuell zu bieten haben. Hier ihre Vertreter (von links): Ulli Mathias, Marcel Marquis, Sigrid Langer, Bruno Schneider, Roland Ruegenberg und Stefan Klußmeier. Wilhelm Meyer

Ein Hauch von Adventsstimmung liegt schon in der Luft, doch offiziell geht es am Freitag los, wenn der Baum zum Auftakt des Adventszaubers in Sobernheim aufleuchtet. Zudem warten 40 Bäume auf Schmückwillige, und es gibt ein Felkecard-Gewinnspiel.

Die Felkestadt stellt sich auch in diesem Jahr auf ihrem Marktplatz mit dem traditionellen Adventszauber feierlich auf die bevorstehende Adventszeit ein. „Stimmen Sie sich mit ein“, ist die Einladung von Stadt und der Werbegemeinschaft SoAktuell überschrieben.







Artikel teilen

Artikel teilen