Es war ein bewegender Abschied. Nach 56 Jahren verabschiedete der Becherbacher Kirchenchor Mechthild Mayer, die ihr Leben der Kirchenmusik gewidmet hat. Zum Abschied gab es die Peter-Cornelius-Plakette als höchste Musik-Auszeichnung des Landes.

In der evangelischen Kirche von Becherbach gab es gleich zwei herausragende Ereignisse: Der Chor der Kirchengemeinde veranstaltete nach 56 Jahren sein letztes großes Konzert unter der Leitung von Mechthild Mayer. Und das Kulturministerium verlieh Kantorin Mayer die höchste Auszeichnung des Landes für Verdienste der Musik: die Peter Cornelius-Plakette. Beide Ereignisse führten dazu, dass die Becherbacher Kirche mit 350 Besuchern voll besetzt war.

Projektchor unterstützt Kirchenchor

Der Kirchenchor, der durch einen Projektchor unterstützt wurde und dadurch aus 65 Sängerinnen und Sängern bestand, hat sich als letztes Werk dieser vielen Jahre das Oratorium Messias von Georg Friedrich Händel gewählt, das 1984 zur ersten großen Aufführung gelangte. Für das Orchester wurden noch einmal Instrumentalisten der Anfangszeit eingeladen oder solche wie Konzertmeister Christoph Hesse, die viele Jahre bei unzähligen Aufführungen unter der Leitung von Mechthild Mayer mitwirkten.

i Das Oratorium Messias von Georg Friedrich Händel war nach 56 Jahren das letzte große Konzert des Becherbacher Kirchenchors unter Leitung von Mechthild Mayer. Claudia Engelmann

Im ersten Teil des Oratoriums, in dem die Geburt Jesu im Mittelpunkt steht, berührte Fabian Kelly mit seinem „Tröste dich“-Rezitativ die Herzen. Fanie Antonelous glockenhelle Sopranstimme jubilierte mit verzierten Koloraturen die Arie „Erwach, frohlocke“. Im zweiten Teil des Oratoriums, der der Passion gewidmet ist, hinterließ die armenische Altistin Seda Amir-Karayan einen tiefen Eindruck mit der zweigeteilten Arie „Er ward verschmähet“, während das Orchester peitschte „Den Rücken bot er den Peinigern“.

Für den erkrankten Bass Burkhard Mayer sprang kurzfristig Manfred Bittner aus Köln ein und gab mit seiner sonoren Bass-Stimme das Gegengewicht zur überirdisch singenden hohen Sopranstimme von Fanie Antonelou. Einen besonderen Eindruck hinterließen die Trompeten Thomas Neuberth und Karin Stock, die auf der Empore, auf der Kanzel und im Orchester positioniert waren. Der Chor gestaltete seine Partien souverän und ließ die vielen Koloraturen in raschem Tempo vorbeiziehen.

Halleluja als Auftakt zur Ehrung

Das „Halleluja“ ein erster Höhepunkt des Konzertes und Auftakt zur Ehrung, die durch die Presbyteriumsvorsitzende Sigrid Caesar eingeleitet wurde. Sie beschrieb, wie Mechthild Mayer in diesen vielen Jahren das vorher unbekannte Dorf Becherbach durch größtenteils ehrenamtliche Arbeit geprägt hat: Kinderchor, Frauenchor, teilweise Männerchor, Flötenausbildung und Flötenkreis, Organistennachwuchs, Kindersingwochen, Chorbegegnungen, Kirchenchor, Gestaltung der Gottesdienste durch Orgelspiel und Chormusik und Becherbacher Brückenchor.

i Seit 1969 hat sich Mechthild Mayer mit ganzem Herzen der Musik verschrieben, als Kantorin und Chorgründerin und -leiterin. Jetzt hat sie die Peter-Cornelius-Plakette bekommen und zugleich Abschied genommen - mit einer Aufführung von Händels Oratorium Messias. Claudia Engelmann

Mayer hatte Kirchenmusik in Esslingen studiert und erste Chorerfahrungen in der Gächinger Kantorei bei Helmuth Rilling in Stuttgart gesammelt. Gesangsunterricht erhielt sie bei Margot Guilleaume in Hamburg. Nach Becherbach kam sie als Ehefrau des evangelischen Pfarrers Friedrich Mayer und begann dort bereits 1969 mit dem Aufbau kirchenmusikalischer Angebote. 1982 gründete sie den Becherbacher Brückenchor als regionalen Jugendchor.

Die Ehrung nahm in Vertretung von Ministerin Katharina Binz Professor Jürgen Hardeck vor, der die Wichtigkeit der kulturellen Arbeit außerhalb der großen Städte betonte. Im „Jahr der Stimme“ wies er auf die Bedeutung der Chorarbeit hin und lenkte den Fokus auf die Notwendigkeit, dass bei einer solchen Arbeit auch die Familie und in diesem Fall nicht zuletzt Friedrich Mayer ihren Teil dazu beitragen müssen, dass eine solche Arbeit wirken kann.

Erhebender Moment

„Mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten ist es ihr gelungen, gleich zwei hervorragende Chöre aufzubauen. Dabei sticht besonders der Becherbacher Brückenchor durch seine zahlreichen Konzertreisen heraus. So pflegt der Chor heute noch Kontakt zu den vor 200 Jahren ausgewanderten deutschsprachigen Gemeinden in Brasilien. Damit hat sie bewiesen, dass Musik die Kraft besitzt, Grenzen zu überwinden und den interkulturellen Dialog zu fördern“, sagte Hardeck. Es war ein erhebender Moment, als er der Geehrten die Urkunde und die Plakette überreichte. Der Beifall nahm kein Ende.

i Seit 1969 hat sich Mechthild Mayer mit ganzem Herzen der Musik verschrieben, als Kantorin und Chorgründerin und -leiterin. Jetzt hat sie die Peter-Cornelius-Plakette bekommen und zugleich Abschied genommen - mit einer Aufführung von Händels Oratorium Messias. Claudia Engelmann

VG-Bürgermeister Uwe Engelmann sprach für den Brückenchor, er verwies auf den Abschied von 1979, der keiner war und brachte die ganze Kirche zum Schmunzeln. Der Becherbacher Beigeordnete Frank Huck fand sehr freundliche Worte der Anerkennung. Wolfgang Schneider sprach für den Kirchenchor: Der Merkel-Satz, der in aller Munde ist, habe durch Mayer schon viel früher den Chor motiviert und ermutigt, und ihre Chorarbeit habe in vielerlei Hinsicht das Dorfleben bereichert und die Horizonte erweitert.

Jubel unter Tränen

Das Wetter tat an diesem Tag sein Übriges dazu und so freuten sich in der Pause alle Besucher auf dem Kirchplatz über Begegnungen und köstliche Bewirtung, bis die Trompete zum Schlussteil des Oratoriums wieder in die Kirche einlud. Für manche der Chorsänger und -sängerinnen war es ein Jubel unter Tränen, in den gewaltigen Schlusschor einzustimmen, bei dem zum „Amen“ die vier Solisten mitsangen. Es war ein unvergessliches Erlebnis für alle, die dabei waren. Das „Halleluja“ klang noch in der Vollmondnacht durch den Kirchgarten und wird lange nachklingen. red