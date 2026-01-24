Spendenaktion wieder abgesagt
Zukunft des Waldheims im Kreuznacher Stadtwald ungewiss
Das neue Waldheim wurde 2009 wiedereröffnet. Wie es im Spreitel weiter geht, ist zurzeit völlig offen.
Harald Gebhardt

Das Waldheim im Spreitel steht vor dem Aus. Verena Lamberti hat deshalb die Aktion „Rettet das Waldheim“ gestartet, musste sie jetzt aber wieder absagen. Aufgeben will sie dennoch nicht. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ihr eine Herzensangelegenheit – auch weil sie es schon von Kindheit an kennt: Verena Lamberti will das Waldheim im Spreitel retten. „Da ich selbst als Kind viele wunderschöne Erinnerungen mit dem Waldheim verbinde, hab ich es mir zur Aufgabe gemacht, dieses Stück Heimat zu retten“, schreibt sie auf Facebook.

