Kindesbetreuung in Gensingen
Zukunft der „Morgensonne“ möglicherweise kommunal
Links die Integrative Kita "Sternschnuppe" und auf der anderen Straßenseite die evangelische Kita "Morgensonne".
Links die Integrative Kita "Sternschnuppe" und auf der anderen Straßenseite die evangelische Kita "Morgensonne".
Edgar Daudistel

Die Gensinger Kindertagesstätten müssen neu organisert werden, um sie betriebsfähig zu erhalten. Hierzu wird der Ankauf der evangelischen „Morgensonne“ erwogen, und die Kirchengemeinde würd einen Teil des Kaufpreises zur Modernisierung stiften.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn im Gensinger Gemeinderat das Thema Kindertagesstätten auf der Tagesordnung steht, ist das Interesse von Eltern und Erziehern besonders groß. In der jüngsten Ratssitzung ging es um die evangelische Kita „Morgensonne“ und die Aufnahme von Nicht-Gensinger-Kindern in den Einrichtungen der Gemeinde.

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Oeffentlicher AnzeigerSoziales

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