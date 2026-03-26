Kindesbetreuung in Gensingen Zukunft der „Morgensonne“ möglicherweise kommunal Edgar Daudistel 26.03.2026, 11:00 Uhr

i Links die Integrative Kita "Sternschnuppe" und auf der anderen Straßenseite die evangelische Kita "Morgensonne". Edgar Daudistel

Die Gensinger Kindertagesstätten müssen neu organisert werden, um sie betriebsfähig zu erhalten. Hierzu wird der Ankauf der evangelischen „Morgensonne“ erwogen, und die Kirchengemeinde würd einen Teil des Kaufpreises zur Modernisierung stiften.

Wenn im Gensinger Gemeinderat das Thema Kindertagesstätten auf der Tagesordnung steht, ist das Interesse von Eltern und Erziehern besonders groß. In der jüngsten Ratssitzung ging es um die evangelische Kita „Morgensonne“ und die Aufnahme von Nicht-Gensinger-Kindern in den Einrichtungen der Gemeinde.







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