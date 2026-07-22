Was sich in der City tut
Zukunft der Kreuznacher Galeria-Filiale ist ungewiss
Die Galeria-Filiale in der Mannheimer Straße steht als eine von 33 auf dem Prüfstand.
Die Galeria-Filiale in der Mannheimer Straße steht als eine von 33 auf dem Prüfstand.
Lena Reuther

Der Galeria-Konzern sieht bei einigen Filialen Handlungsbedarf, auch in Bad Kreuznach. Anpassungen bei der Verkaufsfläche und der Miete stehen im Raum. Gespräche soll es hierzu mit den Hauseigentümern geben.

Lesezeit 2 Minuten
33 von 83 Galeria-Filialen stehen bundesweit auf dem Prüfstand – darunter auch die in Bad Kreuznach, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Am Standort in der Kurstadt bestehe „struktureller Handlungsbedarf“. Konkret sei die Verkaufsfläche „zu groß für den lokalen Markt und das Betriebsergebnis unzureichend“.
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