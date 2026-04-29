Rettung des Wahrzeichens offen Zukunft der Burgruine Rheingrafenstein ungewiss Josef Nürnberg 29.04.2026, 14:13 Uhr

i Der Ortsbeirat Bad Münster am Stein-Ebernburg will das die Ruine Rheingrafenstein restauriert wird und weiter zugänglich ist. Darum forderte das Gremium Oberbürgermeister Emanuel Letz auf, den Fürsten Salm-Salm aus Anholt und das Land an einen Tisch zu holen, um Lösungen zu erarbeiten. Josef Nürnberg

Die Zukunft der Burgruine Rheingrafenstein ist offen. Ob das Wahrzeichen gesichert und das traditionelle Mittelalterfest vor dieser Kulisse erhalten bleibt, entscheiden nun Verhandlungen und Finanzfragen.

Der Ortsbeirat des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg hat Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) beauftragt, unverzüglich Gespräche mit dem Eigentümer der Burgruine Rheingrafenstein, dem Fürsten Salm-Salm aus Anholt, sowie dem Land aufzunehmen.Ziel ist es, die Burgruine zu sichern und weiterhin für Besucher zugänglich zu halten.







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