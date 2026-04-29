Die Zukunft der Burgruine Rheingrafenstein ist offen. Ob das Wahrzeichen gesichert und das traditionelle Mittelalterfest vor dieser Kulisse erhalten bleibt, entscheiden nun Verhandlungen und Finanzfragen.
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Der Ortsbeirat des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg hat Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) beauftragt, unverzüglich Gespräche mit dem Eigentümer der Burgruine Rheingrafenstein, dem Fürsten Salm-Salm aus Anholt, sowie dem Land aufzunehmen.Ziel ist es, die Burgruine zu sichern und weiterhin für Besucher zugänglich zu halten.