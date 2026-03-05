Ein zufälliger Fund in einer Rüdesheimer Pension bringt einen 47-Jährigen in Erklärungsnot: Kinderpornografische Dateien auf seiner Speicherkarte – doch der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.
Weil er Fotos und Videos mit kinderpornographischen Inhalten gesammelt haben soll, muss sich ein 47-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Den Anstoß für die Ermittlungen gegen den Angeklagten gab der Fund einer Speicherkarte im Treppenhaus einer Pension in Rüdesheim.