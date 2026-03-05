Prozess in Bad Kreuznach Zufallsfund in Pension: Wer hat Kinderpornos gesammelt? Christine Jäckel 05.03.2026, 16:19 Uhr

i Der Prozess gegen einen 47-Jährigen wegen des Besitzes kinderpornografischer Dateien sorgt für Aufsehen. Swen Pförtner. picture alliance/dpa

Ein zufälliger Fund in einer Rüdesheimer Pension bringt einen 47-Jährigen in Erklärungsnot: Kinderpornografische Dateien auf seiner Speicherkarte – doch der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Weil er Fotos und Videos mit kinderpornographischen Inhalten gesammelt haben soll, muss sich ein 47-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Den Anstoß für die Ermittlungen gegen den Angeklagten gab der Fund einer Speicherkarte im Treppenhaus einer Pension in Rüdesheim.







