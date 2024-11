Landgericht Bad Kreuznach Zuerst liebevoller Gefährte, dann gewaltbereit 20.11.2024, 11:00 Uhr

i Wegen Beleidigung, Körperverletzung und Vergewaltigung zum Nachteil zweier ehemaliger Partnerinnen ist ein 23-Jähriger vor dem Bad Kreuznacher Landgericht angeklagt. picture alliance/dpa

Ein Verfahren mit dramatischen Wendungen läuft seit August vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Nach drei Prozesstagen wurde der auf Kaution freie Angeklagte wegen neuer Vorwürfe festgenommen. Inzwischen hat der 23-Jährige ein Geständnis abgelegt.

Seit dem 21. August läuft vor der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach das Verfahren gegen einen 23-jährigen syrischen Staatsbürger, dem sexuelle Gewalt gegen zwei ehemalige Partnerinnen vorgeworfen wird. Am zehnten Verhandlungstag befasste sich das Gericht vorwiegend mit der Persönlichkeit des Angeklagten, der im Laufe dieses bemerkenswerten Prozesses erneut in Haft genommen und am neunten Verhandlungstag von seiner nach ...

