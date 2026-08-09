Kreuznacher verurteilt
Zu oft ohne Führerschein unterwegs: Haftstrafe
Weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt wurde, muss ein 38-jähriger Bad Kreuznacher ins Gefängnis.
Weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt wurde, muss ein 38-jähriger Bad Kreuznacher ins Gefängnis.
Christine Jäckel

Das Landgericht verwarf die Berufung eines 38-jährigen Bad Kreuznacher Bauhandwerkers gegen seine Haftstrafe. Der Mann war mehrfach ohne Fahrerlaubnis, ohne zugelassenes Auto und ohne Versicherung erwischt worden - und besserte sich nicht. 

Lesezeit 2 Minuten
Weil er im Mai letzten Jahres an einem Tag zweimal von der Polizei dabei erwischt wurde, dass er ohne Fahrerlaubnis in seinem Pkw unterwegs war, muss ein 38-jähriger Bad Kreuznacher anderthalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bad Kreuznach verwarf seine Berufung und bestätigte damit das Urteil der ersten Instanz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren