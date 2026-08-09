Kreuznacher verurteilt Zu oft ohne Führerschein unterwegs: Haftstrafe Christine Jäckel 09.08.2026, 19:00 Uhr

i Weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt wurde, muss ein 38-jähriger Bad Kreuznacher ins Gefängnis. Christine Jäckel

Das Landgericht verwarf die Berufung eines 38-jährigen Bad Kreuznacher Bauhandwerkers gegen seine Haftstrafe. Der Mann war mehrfach ohne Fahrerlaubnis, ohne zugelassenes Auto und ohne Versicherung erwischt worden - und besserte sich nicht.

Weil er im Mai letzten Jahres an einem Tag zweimal von der Polizei dabei erwischt wurde, dass er ohne Fahrerlaubnis in seinem Pkw unterwegs war, muss ein 38-jähriger Bad Kreuznacher anderthalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bad Kreuznach verwarf seine Berufung und bestätigte damit das Urteil der ersten Instanz.







Artikel teilen

Artikel teilen