Das Landgericht verwarf die Berufung eines 38-jährigen Bad Kreuznacher Bauhandwerkers gegen seine Haftstrafe. Der Mann war mehrfach ohne Fahrerlaubnis, ohne zugelassenes Auto und ohne Versicherung erwischt worden - und besserte sich nicht.
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Weil er im Mai letzten Jahres an einem Tag zweimal von der Polizei dabei erwischt wurde, dass er ohne Fahrerlaubnis in seinem Pkw unterwegs war, muss ein 38-jähriger Bad Kreuznacher anderthalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bad Kreuznach verwarf seine Berufung und bestätigte damit das Urteil der ersten Instanz.