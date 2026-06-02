Ärger in Bad Kreuznach Zu langsam: Politik übt deutliche Kritik an Verwaltung Marian Ristow 02.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Stadtverwaltung steht in der Kritik. Besonders auf den Bereich Bauen hatte es der Finanzausschuss in der vergangenen Sitzung abgesehen. Lena Reuther

Die Stadtverwaltung steht in der Kritik: Projekte verzögern sich, Prioritätenlisten müssen neu erstellt werden – und die Politik ist alles andere als zufrieden. Warum die Zeit davonläuft und wer die Schuld trägt.

Es war nicht die erste, aber sicherlich die deutlichste Kritik der jüngeren Vergangenheit: In der Sitzung des städtischen Finanzausschusses haben große Teile der Politik die Arbeit von Teilen der Stadtverwaltung deutlich gerügt.Es geht um eine mögliche neue Prioritätenliste, die die Politik erneut beschließen müsste.







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