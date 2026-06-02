Ärger in Bad Kreuznach
Zu langsam: Politik übt deutliche Kritik an Verwaltung
Die Stadtverwaltung steht in der Kritik. Besonders auf den Bereich Bauen hatte es der Finanzausschuss in der vergangenen Sitzung
Die Stadtverwaltung steht in der Kritik. Besonders auf den Bereich Bauen hatte es der Finanzausschuss in der vergangenen Sitzung abgesehen.
Lena Reuther

Die Stadtverwaltung steht in der Kritik: Projekte verzögern sich, Prioritätenlisten müssen neu erstellt werden – und die Politik ist alles andere als zufrieden. Warum die Zeit davonläuft und wer die Schuld trägt.

Lesezeit 3 Minuten
Es war nicht die erste, aber sicherlich die deutlichste Kritik der jüngeren Vergangenheit: In der Sitzung des städtischen Finanzausschusses haben große Teile der Politik die Arbeit von Teilen der Stadtverwaltung deutlich gerügt.Es geht um eine mögliche neue Prioritätenliste, die die Politik erneut beschließen müsste.

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