Die Stadtverwaltung steht in der Kritik: Projekte verzögern sich, Prioritätenlisten müssen neu erstellt werden – und die Politik ist alles andere als zufrieden. Warum die Zeit davonläuft und wer die Schuld trägt.
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Es war nicht die erste, aber sicherlich die deutlichste Kritik der jüngeren Vergangenheit: In der Sitzung des städtischen Finanzausschusses haben große Teile der Politik die Arbeit von Teilen der Stadtverwaltung deutlich gerügt.Es geht um eine mögliche neue Prioritätenliste, die die Politik erneut beschließen müsste.