Gleich mehrere Winzerhöfe an der Nahe machten am Samstag zum Saisonauftakt von Weinland Nahe besondere Angebote für ihre Gäste. So hatte der Buchenländer Hof von Claudia Germanus und Christian Butz zur Italienischen Nacht eingeladen. Die Reise mit Naheweinprinzessin Laura Ludwig als charmanter Reiseführerin war kein zufälliger Ausflug. Inspiriert von Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühen“ startete die Reise mit einem erfrischenden Rosmarin-Foccacia im Innenhof des Weinguts. Die Naheweinprinzessin erinnerte an die reiche Kultur Italiens und dass die Naheregion nicht zuletzt den Römern verdanke, dass an ihren Hängen der Nahewein wächst.

Nahe trifft Italien mitten in Norheim

Doch die Arbeit im Weinberg ist nur ein Teil auf dem Weg zum guten Wein des Buchenländerhofes. Der reift nämlich im Kelterhaus in Edelstahltanks. Darum hatten Laura Ludwig und das Team des Buchenländer Hofes die Tafel für die 60 Gäste in einer langen Reihe zwischen den Tanks aufgebaut.

Das Weingut, indem bereits die nächste Generation in den Startlöchern steht, präsentierte sich als moderner Betrieb, was die ausgezeichneten Weine unterstrichen. Sie stammten selbstverständlich nicht aus Italien, sondern von den Hängen gleich nebenan und rund um das älteste Weindorf an der Nahe.

Unter dem Motto „Nahe trifft Italien“ war das italienische Fünf-Gänge Menü mit Naheweinen garniert. Den Anfang machte ein Weißburgunder zu einer Suppe mit dem zauberhaften Namen „Zupetta die Vino e Formaggio“. Wer es noch nicht wusste, Italien ist längst nicht nur das Land von Pizza und Spaghetti, sondern hat auch rund 400 Käsesorten.

Dazu ein Gläschen Blanc de Noir

Die kulinarische Reise reichte von „Eigelb auf Rinder-Tatar„ über „Spaghetti mit Sardellenbutter“ und der anschließenden Hauptspeise „Rinderröllchen auf Polenta mit Gemüse“ bis hin zum absoluten Gaumenschmaus als Nachtisch, nämlich „Brownies Basilikum Limetten Sorbet und Obst“. Die Speisen, die allesamt von Köchin Mattia Christ kreiert wurden, waren ein Traum. Dazu hatte die Naheweinprinzessin die passenden Weine ausgewählt. Unter anderem gab es einen Blanc de Noir, halbtrocken, einen Riesling Spätlese trocken, einen Spätburgunder trocken und als Krönung einen Riesling Auslese mild.

Zwischen den einzelnen Gängen ließen Laura Ludwig und ihr Team den Gästen genug Zeit zu Gesprächen und zum Genuss der Weine. Die wurden auch reichlich nachgeschenkt. Ohnehin wäre es den 60 Gästen nicht gelungen, die um sie herum stehenden Edelstahltanks mit ihrem Fassungsvermögen von 150.000 Litern am Samstagabend zu leeren.

Weinprinzessin Laura ist an Bord

Naheweinprinzessin Laura, die als Kandidatin bei der Wahl der Naheweinkönigin gestartet war, lobte das Team des Buchenländer Hofes in den höchsten Tönen. Sie, die dort unter anderem in der Straußwirtschaft mitarbeitet, schwärmt ganz besonders von der familiären Atmosphäre im Weingut. Viele der 60 Gästen hofften gleich am Samstag auf eine mögliche Neuauflage einer solchen Veranstaltung.