Staus nach Auffahrunfall Zu geringer Abstand führte zu Massenkarambolage auf B41 Cordula Kabasch 22.10.2026, 13:14 Uhr

i Zur Massenkarambolage auf der im Berufsverkehr dicht befahrenen B41 führte offenbar ein zu geringer Sicherheitsabstand. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Im dichten Berufsverkehr musste ein Auto auf der B41 kurz vor der Ausfahrt Winzenheim bremsen. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten wegen eines zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr anhalten. Der Unfall führte zu langen Staus.

Die Massenkarambolage mit acht beteiligten Autos hat am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B41 in Fahrtrichtung Michelin für erhebliche Verkehrsbehinderungen bis nach 9 Uhr gesorgt.So ereignete sich der Unfall laut Polizei: Alle Autos befuhren den linken Fahrstreifen der zweispurigen Fahrbahn in gleicher Richtung.







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