Gastronomie am Barfußpfad Zoran Perovic übernimmt Nahegarten in Bad Sobernheim 21.02.2025, 13:00 Uhr

i Der Nahegarten hat einen neuen Pächter: Zoran Perovic hat den Zuschlag für die Gastronomie am Barfußpfad in Bad Sobernheim bekommen. Bis 1. Mai sollen auf der derzeit leer geräumten Fläche wieder Verkaufsstände entstehen. Silke Jungbluth-Sepp

Noch gut zwei Monate, dann wird der Bad Sobernheimer Barfußpfad wieder zu einem Publikumsmagneten. In der Saison 2025 wird ein neuer Pächter im Nahegarten für die Verpflegung der Besucher sorgen.

Die Saison am Barfußpfad startet am 1. Mai, und mit dabei ist ein neuer Pächter des Nahegartens. Den Zuschlag hat Zoran Perovic bekommen. Er ist bekannt als Betreiber des Kinderlands und der Eventgastronomie Madagasga in Bad Kreuznach. Mit seinem Partner Tobias Kaaden und seinem Bruder Radvon Perovic als Küchenchef betreibt er ebenfalls das Restaurant Riverside in Bingen.

