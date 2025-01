Das war 2024: Kreis Kreuznach Zoé Keller wird Nahweinkönigin: Stimmung pur im Kurhaus 07.01.2025, 13:00 Uhr

i Zoé Keller aus St. Katharinen gewinnt bei der 62. Wahl zur Nahweinkönigin im Bad Kreuznacher Kurhaus die Krone. Charlotte Eberwien

Jahresrückblick: Die neue Naheweinkönigin wird am 2. November im Bad Kreuznacher Kurhaus gewählt. Zoé Keller de Almeida Soliz aus St. Katharinen gewinnt vor Laura Ludwig aus Bad Kreuznach, die ihr als Naheweinprinzessin zur Seite steht.

In festlichem Rahmen werden am 2. November die neuen Naheweinmajestäten gekrönt: Die Entscheidung der Jury fällt vor rund 450 Gästen im großen Saal des Parkhotels Kurhaus in Bad Kreuznach auf Zoé Keller de Almeida Soliz. Sie trägt nun für ein Jahr die Königinnenkrone.

