Kirner Hellberghalle voll
Zirkusprojekt begeistert mit Akrobatik und Zaubertricks
Lampenfieber und Applaus: Eltern und Familien dürfen sich auf zwei Vorführungen freuen – die Turnhalle wird zur echten Manege.
Sebastian Schmitt

110 Schulkinder verwandelten die Hellberghalle in eine bunte Zirkuswelt – mit Akrobatik, Zaubertricks und jeder Menge Mut. Fünf Tage voller Lampenfieber endeten mit strahlenden Gesichtern und Standing Ovations.

Mit zwei Vorstellungen in der Hellberghalle ist eine besondere Zirkus-Projektwoche zu Ende gegangen. Um 14.30 Uhr und um 17.30 Uhr füllten Eltern, Geschwister und Freunde die Reihen – insgesamt gingen rund 300 Karten über den Tisch. Für die 110 Schulkinder war das Finale der verdiente Lohn für fünf intensive Tage.

