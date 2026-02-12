110 Schulkinder verwandelten die Hellberghalle in eine bunte Zirkuswelt – mit Akrobatik, Zaubertricks und jeder Menge Mut. Fünf Tage voller Lampenfieber endeten mit strahlenden Gesichtern und Standing Ovations.
Lesezeit 1 Minute
Mit zwei Vorstellungen in der Hellberghalle ist eine besondere Zirkus-Projektwoche zu Ende gegangen. Um 14.30 Uhr und um 17.30 Uhr füllten Eltern, Geschwister und Freunde die Reihen – insgesamt gingen rund 300 Karten über den Tisch. Für die 110 Schulkinder war das Finale der verdiente Lohn für fünf intensive Tage.