Kaum ist die Schule vorbei, da sind in Odernheim Ferien vom Feinsten angesagt. Mit dem seit mindestens einem halben Jahrhundert beliebten Klassiker des Turnvereins Odernheim, dem Zeltlager auf den Naheuferwiesen, ging es gleich am ersten Wochenende mit Volldampf in die Ferien. Keine Hetze, kein Flieger, „Ferien am Ort“ sind in Odernheim schon der absolute Renner gewesen, als noch kaum jemand davon sprach. Dem Zeltlager hat sich seit nun mehr einem Dutzend Jahren ein zweiter Klassiker hinzugesellt. Seit 2013 ist der Zirkus Pepperoni je eine Woche im Sommer zu Gast beim Turnverein Odernheim, und seine Beliebtheit bei den Kindern hat nicht gelitten. Doch nicht nur das. Sie ist absolut gegenseitig.

Rundum zufrieden zeigten sich die Eltern mit dem, was ihre Kinder in der Woche mit Unterstützung von Andrea Baldauf und Jonas Simons in Odernheims Turnhalle erarbeitet hatten. Rundum zufrieden zeigten sich aber auch die Zirkusmacher selbst. Odernheim ist für sie immer etwas Besonderes. Begeisterung, Konzentration und gemeinsamer Spaß am Entwickeln und Erarbeiten von Ideen, schöner als beim Turnverein in Odernheim könne man es sich eigentlich nicht wünschen, stellte Simons in seiner Begrüßung zum Finale fest.

Pepperoni ist kein Zirkus, der kommt, präsentiert und geht. Pepperoni ist ein Zirkus, der vor Ort entsteht. Pepperoni, das sind für Kinder ab dem achten Lebensjahr und Jugendliche fünf Tage Spaß beim Entdecken eigener Fähigkeiten, beim Erfinden neuer Ideen und beim Entwickeln der notwendigen Geduld, sie zu entfalten. Jonglieren, Balancieren, Clownerie oder Ein- und Hochrad stand auf dem Programm. Wer einmal selbst probiert hat, sich souverän auf dem Hochrad zu bewegen, weiß, was es heißt: eben jede Menge Geduld. Auch wenn hier und da ein Teller nach einem mutigen Wurf nicht auf dem Stöckchen landete, dann eben beim nächsten Mal. So kam unterstützt von anregender immer auch ein wenig schönschräger Musik ein eigenes Programm spielerisch leicht daher. Und immer wieder auch mit einem Hauch von Poesie und Witz.

i Kinder des Zirkus Pepperoni zeigen ihr Können beim Balancieren auf großen Bällen in der Turnhalle Odernheim. Wilhelm Meyer

Bei der Tuchjonglage etwa, einen Spielverderber einzubauen, der die so sanft gleitenden Tücher an sich reißt, war ein erzählerisches Kleinod. Oder wenn einer hoch gespannten Erwartung zauberhaft Einfaches folgt. Die meisten der jungen Artisten sind übrigens absolute Wiederholungstäter, die seit Jahren die Zirkuswoche nutzen. Sie wissen, wie stolz es macht, nach ausdauerndem Üben am Ende etwas geschafft zu haben, woran man anfangs kaum zu glauben gewagt hatte.

Da sind Diabolos oder Teller eben nicht gleich in die Ecke geflogen. Irgendwann platzte der Knoten, den man schon für unlösbar gehalten hatte. Und das konnte das Publikum beim großen Finale bewundern.

Auf eine Spendendose wies Organisatorin Anke Biehl besonders hin: „Die Einnahmen gehen an die ME/CFS – Stiftung, für alle, die gerne an einer Ferienfreizeit teilgenommen hätten, dies aufgrund ihrer Erkrankung aber nicht können.“ Etwas, das für die „Zirkuswoche mit den Pepperonis“ leider im Besonderen zutraf.