In Roxheim kam es am 30. Oktober zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus.

Bei einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Roxheim wurde am Mittwochvormittag glücklicherweise niemand verletzt. Kurz nach 9 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren Hargesheim-Roxheim, Rüdesheim und Wallhausen ein.

Eine Hausbewohnerin war durch den piepsenden Rauchwarnmelder auf den Brand im Dachgeschoss aufmerksam geworden und hatte den Notruf abgesetzt. Zusätzlich rückten ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes sowie eine Streife der Polizei aus. Vier Minuten nach der Alarmierung traf Wehrleiter-Stellvertreter Rouven Ginz an der Einsatzstelle ein und stellte die Rauchentwicklung im Dachgeschoss fest. Da nicht ausgeschlossen war, dass sich noch ein Bewohner in dem brennenden Zimmer aufhielt, gingen zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor, weitere standen in Bereitschaft. Es wurde keine Person gefunden.

Feuer konnte zügig gelöscht werden

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr, ob sich der Brand ausgebreitet hatte, was nicht der Fall war. Das Gebäude ist bis auf das betroffene Zimmer weiterhin bewohnbar. Es wurde nach 80 Minuten an die Hauseigentümer übergeben, der Einsatz, an dem 34 Einsatzkräfte beteiligt waren, beendet. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. red