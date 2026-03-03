Einsatz in Bad Kreuznach Zimmer in Mörikestraße brennt – Bewohner nicht zu Hause Robert Neuber 03.03.2026, 19:10 Uhr

i Über die Drehleiter wurde nach dem Löschen von oben mit der Wärmebildkamera kontrolliert, ob noch Brandherde im Haus waren. Alexander Jodeleit

Ein Reihenhaus in der Mörikestraße geriet am Dienstagmittag in Brand. Die Feuerwehr war zweieinhalb Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Im Süden der Stadt nahe der Johanneskirche geriet am Dienstagmittag ein Reihenhaus in Brand. Die Feuerwehr wurde gegen 13.30 Uhr von Nachbarn in der Mörikestraße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, schlugen die Flammen auf der Rückseite des Hauses bereits aus dem ersten Obergeschoss über einen Balkon hinaus bis unter das Dach.







Artikel teilen

Artikel teilen