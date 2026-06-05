50 Jahre Weinwanderweg
Zigtausende erfreuen sich am Niederhäuser Lehrpfad
Durch die Mitgliederweinprobe der BI Weinlehrpfad im Winzerkeller Niederhausen, in der auch das Jubiläum 50 Jahre Weinlehrpfad g
Durch die Mitgliederweinprobe der BI Weinlehrpfad im Winzerkeller Niederhausen, in der auch das Jubiläum 50 Jahre Weinlehrpfad gefeiert wurde, führten Carolin Schäfer, Naheweinkönigin 2009/10 und Winzer Henning Mathern.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Rolf Beuscher und Georg Raquet haben vor 50 Jahren den Weinlehrpfad und die Bürgerinitiative in der Stauseegemeinde Niederhausen zur Förderung der Weinkultur ins Leben gerufen. Nun feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen und blickt stolz zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Der erste Weinwanderweg im Weinanbaugebiet Nahe wird 50 Jahre alt. In der Stauseegemeinde der haben die Mitglieder der Bürgerinitiative Weinlehrpfad Niederhausen 1976 im Rahmen der diesjährigen Mitgliederweinprobe im historischen Winzerkeller nun die Gründung ihres Vereins gefeiert.

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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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