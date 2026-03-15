Verbandsgemeinde Nahe-Glan Ziemlich viele wollen den Landtag per Brief wählen Silke Jungbluth-Sepp 15.03.2026, 09:00 Uhr

i Im Briefwahlbüro in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan haben die Mitarbeiter gut zu tun. Rund ein Drittel der Wahlberechtigten hat bisher einen Briefwahlantrag gestellt. Silke Jungbluth-Sepp

In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan haben die Mitarbeiter im Briefwahlbüro gut zu tun. Rund ein Drittel der Wähler zwischen Bad Sobernheim und Meisenheim will die Kreuzchen für die Landtagswahl am 22. März bequem daheim machen.

Der Trend hin zur Briefwahl ist in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ungebrochen. Von den 19.147 Wahlberechtigten zwischen Bad Sobernheim und Meisenheim haben inzwischen bereits 6.326 Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am 22. März angefordert. „Dies entspricht 33,04 Prozent“, teilten VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) und Büroleiterin Simone Schmidt dem VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung mit.







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