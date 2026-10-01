Wingertshäuschen an der Nahe 
Ziemlich nüchtern im leckeren Altenbamberger Rotenberg
Der Blick vom Altenbamberger Rotenberg ins Alsenztal und hinüber zur Altenbaumburg und zur Burgruine Treuenfels.
Der Blick vom Altenbamberger Rotenberg ins Alsenztal und hinüber zur Altenbaumburg und zur Burgruine Treuenfels.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Das heutige Modell ist eher schlicht und nüchtern gehalten, bietet aber einen herrlichen Blick zur Altenbaumburg. 

Lesezeit 1 Minute
Was für ein Kontrast: Im Altenbamberger Rotenberg findet sich dieses nüchtern gehaltene Wingertshäuschen, aber was mittlerweile aus den dortigen Reben gemacht wird, ist gar nicht mehr schlicht. Sondern 34 Euro pro Flasche wert. Das ist für Nahe-Verhältnisse schon ordentlich.
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