Mehrere Fälle in Bad Kreuznach: Zielgerichtet Seniorinnen als Betrugsopfer ausgesucht
Ein Paar aus Baden-Baden gab sich als neue Nachbarn aus, um sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Während einer die Geschädigten ablenkte, suchte der andere nach Diebesgut.
Im August 2025 wurden mehrere Seniorinnen in Bad Kreuznach Opfer eines Trickbetrügerpaares. Ein 23-Jähriger rief zielgerichtet ältere Bürgerinnen an, stellte sich und seine 21-jährige Lebensgefährtin als neue Nachbarn vor, die auf einen Besuch vorbeikommen wollten.