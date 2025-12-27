Mehrere Fälle in Bad Kreuznach Zielgerichtet Seniorinnen als Betrugsopfer ausgesucht 27.12.2025, 09:00 Uhr

i Ein 23-Jähriger und seine 21-jährige Partnerin müssen den Jahreswechsel im Gefängnis feiern, mit einer Betrugsmasche hatten sie ältere alleinstehende Frauen bestohlen. Christine Jäckel

Ein Paar aus Baden-Baden gab sich als neue Nachbarn aus, um sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Während einer die Geschädigten ablenkte, suchte der andere nach Diebesgut.

Im August 2025 wurden mehrere Seniorinnen in Bad Kreuznach Opfer eines Trickbetrügerpaares. Ein 23-Jähriger rief zielgerichtet ältere Bürgerinnen an, stellte sich und seine 21-jährige Lebensgefährtin als neue Nachbarn vor, die auf einen Besuch vorbeikommen wollten.







Artikel teilen

Artikel teilen