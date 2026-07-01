Waldbrand bei Traisen „Ziel war Schutz vor nicht kalkulierbarer Gefährdung“ Robert Neuber 01.07.2026, 16:31 Uhr

i Die Evakuierung und Sperrung von Traisen, hier der Radweg von Norheim hinauf nach Traisen, sorgt für Unverständnis bei Bürger Dominik Jung. Die Kreisverwaltung hat nun darauf reagiert. Robert Neuber

Die Kreisverwaltung reagiert auf die kritischen Vorhaltungen, die der Traisener Meteorologe Dominik Jung äußert. Die Evakuierung Traisens sei fachlich korrekt aufgrund der unklaren Gefahrenlage getroffen worden.

Der in Traisen wohnende Meteorologe Dominik Jung hat der Kreisverwaltung einen geharnischten Brief geschrieben: Die Evakuierung sei überzogen gewesen und habe für eine negative mediale Darstellung des Ortes gesorgt. Weil eine Kampfmittelgefahrenzone in der Nähe liege und das überregional publiziert worden sei, müssten die Traisener Hausbesitzer mit einer Wertminderung ihres Eigentums sowie möglicherweise höheren Versicherungskosten rechnen.







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