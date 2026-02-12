Empfang im Kreuznacher Kurhaus Zieht die Künstliche Intelligenz ins Handwerk ein? Josef Nürnberg 12.02.2026, 15:00 Uhr

i Wenn das den Handwerkern kein Glück bringt: Zum Neujahrsempfang kamen Schornsteinfegermeister Dennis Conradi und Töchterchen Luana, die nicht nur Kreishandwerksmeister Alfred Wenz (2. von rechts), sondern auch Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer Koblenz Glück für 2026 wünschten. Josef Nürnberg

Beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück im Parkhotel Kurhaus ging es auch um Künstliche Intelligenz. Im Handwerk kann sie Arbeitsabläufe vereinfachen und optimieren, sagte Festredner Christoph Krause aus Koblenz.

Auch wenn schon Februar ist, ließ es sich die Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück nicht nehmen, zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ins Parkhotel Kurhaus einzuladen. Damit nun wirklich alles gut war, wünschten Schornsteinfegermeister Dennis Conradi und Töchterchen Luana den Teilnehmern des Empfangs Glück für 2026.







