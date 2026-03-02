Drillingsgeburt im Stall Ziegennachwuchs in Kirn-Sulzbach macht Bocksprünge Günter Weinsheimer 02.03.2026, 15:00 Uhr

i Ziegennachwuchs in Kirn-Sulzbach: Alle Kitze sind wohlauf, gesund und munter. Günter Weinsheimer

Fünf Kitze auf einmal: Im Ziegenstall „Benzwinkel" gibt es seltenen Nachwuchs. Besonders eine Drillingsgeburt sorgt für Begeisterung. Warum die Färbung der Tiere Glückssache ist und was es mit den gefährdeten Tauernschecken auf sich hat.

Freude im Ziegenstall „Benzwinkel“ in Kirn-Sulzbach: Die beiden Ziegendamen Enya und Elani haben jüngst entbunden. Dabei hat Elani Drillinge und Enya Zwillinge zur Welt gebracht. Alle fünf Kitze sind wohlauf, gesund und munter. „Die Kitzsaison für dieses Jahr ist eigentlich überschaubar, doch die Drillingsgeburt ist für mich überraschend und kam in meinem Ziegenstall bei insgesamt 23 Geburten noch nie vor“, freut sich Judith Schönborn, die aber ...







