Zeugin hilft bei Suche nach der Herkunft der Waffe

i Im Erdgeschoss dieses Gebäudes in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone befand sich früher ein exquisites Juweliergeschäft. Am Jahrmarktsmontag 2013 wurde der Laden von drei Männern überfallen. Einer von ihnen muss sich jetzt vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen versuchten Mordes verantworten. Christine Jäckel

Die Verhandlung vor dem Landgericht gegen einen von drei Haupttätern eines Überfalls am Jahrmarktsmontag 2013 in der Fußgängerzone wird fortgesetzt. Dem Angeklagten wird der Einsatz einer Schusswaffe sowie versuchter Mord vorgeworfen.

Einem der drei Haupttäter des Raubüberfalls auf einen Bad Kreuznacher Juwelierladen im August 2013 waren die Ermittler zwölf Jahre nach der Tat in Österreich auf die Spur gekommen. Ein 38-jähriger litauische Staatsbürger muss sich seit dem 17. Dezember 2025 vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.







