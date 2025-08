CDU-Frau Andrea Silvestri kandidiert bei der Wahl zur Verbandsgemeindebürgermeisterin als unabhängige Kandidatin. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung war sie gekürt worden. Doch Parteikollege Andreas Paulus tritt nun ebenfalls am 14. September an.

Steht der CDU-Gemeindeverband Bad Kreuznach, nachdem CDU-Mann Andreas Paulus nun selbst für das Amt des Verbandsbürgermeisters kandidiert und hierfür das Mitgliedervotum der Christdemokraten für seine Parteifreundin Andrea Silvestri ignoriert hat, vor einer Zerreißprobe? CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Wolfgang Mick (Hackenheim) sagt Nein. „Zumindest habe ich keine Stimmen in dieser Hinsicht gehört“, teilte er auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Was war geschehen? Bis vorvergangenes Wochenende 26./27. Juli war CDU-Frau Andrea Silvestri die einzige Gegenkandidatin von Bürgermeister Marc Ullrich. Silvestri war im Rahmen der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes zur unabhängigen Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin gekürt worden, nachdem es Gespräche gegeben hatte, dass auch die FWG in der VG hinter der Wahl von Silvestri steht. Im Rahmen der Mitgliederversammlung hatte auch Paulus für die Feilbingerter Ortsbürgermeisterin gestimmt. Es schien alles in Ordnung, sodass Paulus sogar eine Rolle im Wahlkampfteam von Silvestri innehatte.

„Er hatte weder das Gespräch mit mir gesucht, noch mir seinen Entschluss mitgeteilt.“

Andrea Silvestri über die Kandidatur von Andreas Paulus

Als sie aus dem Urlaub kam, gewissermaßen aus dem Flieger gestiegen war, erfuhr sie von der Kandidatur ihres Parteifreundes. „Er hatte weder das Gespräch mit mir gesucht, noch mir seinen Entschluss mitgeteilt“, ärgert sich Silvestri. Als Teil ihres Wahlkampfteams hatte Paulus interne Einblicke, wie sie den Wahlkampf angehen wollte. Sie hat ihn mittlerweile blockiert, sodass er ihre Schritte nicht mehr verfolgen kann. Eine Zerreißprobe innerhalb ihres Gemeindeverbandes hat sie bis dato nicht wahrgenommen. „Im Gegenteil, ich werde von vielen CDU-Mitgliedern angerufen, die mir bestätigen, dass sie hinter mir stehen“, berichtet Silvestri.

Aus ihrer Sicht ist die Situation überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation vor sieben Jahren, als der Pfaffen-Schwabenheimer Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas, wie sie, bereit gewesen wäre, sich um das Amt des Verbandsbürgermeisters zu bewerben. „Damals gab es im Vorfeld ein Mitgliedervotum des Gemeindeverbandes, das zu meinen Gunsten ausging.“ Auch Mick sieht keine Parallelen zu damals. „Die Mitglieder haben sich einstimmig für Andrea Silvestri entschieden und der Gemeindeverband unterstützt folglich die gewählte Kandidatin“, sagt Mick. Im Umkehrschluss kann laut Mick Paulus nicht mit einer Unterstützung rechnen. Dennoch sei es legitimes Recht eines jeden Einzelnen, sich in der Demokratie um ein politisches Amt zu bewerben. Warum er allerdings zunächst für Silvestri votiert hatte und kurz vor Schließung der Kandidatenliste seinen Hut in den Ring geworfen hat, weiß Mick nicht.

„Die Kandidatur von Paulus ist sicherlich nicht förderlich.“

CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Wolfgang Mick

Unserer Zeitung gegenüber hatte Paulus angeführt, dass er im Zuge der Reflexion der Kandidatenkür zu der Überzeugung gekommen war, dass man als CDU-Mitglied auch im Namen der CDU antreten soll. Nachdem sich der Gemeindeverband dafür entschieden hat, dass Silvestri als unabhängige Kandidatin antritt, bliebt auch ihm nur die Möglichkeit als unabhängiger Kandidat anzutreten. Paulus hatte zudem deutlich gemacht, dass ihn auch CDU-Mitglieder zu diesem Schritt bewogen hatten. Wer diese CDU-Mitglieder sein könnten, davon hat Mick keine Ahnung, da die Unterstützerunterschriften unter den Datenschutz fallen.

Mick teilte mit, dass er mit Paulus inzwischen ein Gespräch geführt habe. „Wir haben hierüber Vertraulichkeit vereinbart und daran halte ich mich“, informierte Mick. „Die Kandidatur von Paulus ist sicherlich nicht förderlich“, war Mick zu entlocken. Er will bei der Bürgermeisterwahl am 14. September den Wechsel an der VG-Spitze und – da ist er sich trotz der Kandidatur von Paulus sicher – so wie die große Mehrheit seiner Parteimitglieder Andrea Silvestri als Erste beim Zieleinlauf sehen. Mick erinnert daran, dass es genügend Beschlüsse gibt, die noch nicht umgesetzt sind. „Andrea ist gut vernetzt und ist im Landkreis aktiv“, informiert Mick. „Das wissen unsere Mitglieder zu würdigen, sodass es nicht zu einer Zerreißprobe kommt.“

Mit Gegenkandidaten ist bei Wahlen immer zu rechnen. „Dass zwei CDU-Mitglieder sich um das Amt des Verbandsbürgermeisters bewerben, wird nicht zur Zerreißprobe in der CDU führen. Ich sehe das Problem nicht, da es bei der Wahl um Personen und nicht um die CDU geht“, sieht Andreas Paulus auf Anfrage unserer Zeitung die Lage entspannt.