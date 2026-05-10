Der Weg für die Rückkehr der Soldaten ist frei: Der Mietvertrag der Erstaufnahmeeinrichtung ist gekündigt, die Windhof-Kaserne kann wieder Standort der Bundeswehr werden. Landrat Huber will sich für die berufliche Zukunft der Mitarbeiter starkmachen.
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Die Zukunft der Windhof-Kaserne in Kusel steuert auf eine entscheidende Wende zu, die viele Menschen in der Region mit großer Spannung erwarten. Nachdem das Land Rheinland-Pfalz den Mietvertrag für die Erstaufnahmeeinrichtung (AfA) offiziell gekündigt hat, ist der Weg für eine Rückkehr der Soldaten frei.