Zukunft des Windhofs in Kusel Zeichen stehen auf Rückkehr der Bundeswehr Andrea Brand 10.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel Thomas Danneck

Der Weg für die Rückkehr der Soldaten ist frei: Der Mietvertrag der Erstaufnahmeeinrichtung ist gekündigt, die Windhof-Kaserne kann wieder Standort der Bundeswehr werden. Landrat Huber will sich für die berufliche Zukunft der Mitarbeiter starkmachen.

Die Zukunft der Windhof-Kaserne in Kusel steuert auf eine entscheidende Wende zu, die viele Menschen in der Region mit großer Spannung erwarten. Nachdem das Land Rheinland-Pfalz den Mietvertrag für die Erstaufnahmeeinrichtung (AfA) offiziell gekündigt hat, ist der Weg für eine Rückkehr der Soldaten frei.







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