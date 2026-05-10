Zukunft des Windhofs in Kusel
Zeichen stehen auf Rückkehr der Bundeswehr
Die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel
Die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel
Thomas Danneck

Der Weg für die Rückkehr der Soldaten ist frei: Der Mietvertrag der Erstaufnahmeeinrichtung ist gekündigt, die Windhof-Kaserne kann wieder Standort der Bundeswehr werden. Landrat Huber will sich für die berufliche Zukunft der Mitarbeiter starkmachen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Zukunft der Windhof-Kaserne in Kusel steuert auf eine entscheidende Wende zu, die viele Menschen in der Region mit großer Spannung erwarten. Nachdem das Land Rheinland-Pfalz den Mietvertrag für die Erstaufnahmeeinrichtung (AfA) offiziell gekündigt hat, ist der Weg für eine Rückkehr der Soldaten frei.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren