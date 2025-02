Kundgebung in Bad Kreuznach Zeichen für Demokratie setzen Josef Nürnberg 19.02.2025, 15:00 Uhr

i Knapp 500 Menschen waren Dienstag auf den Kornmarkt gekommen, um ein deutliches Zeichen für die Demokratie zu setzen. Josef Nürnberg

Knapp 500 Menschen versammelten sich bei einer Kundgebung auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt, um ein Zeichen für Demokratie zu setzen.

Rund 400 Personen – laut Veranstalter sogar 500 Personen – trafen sich am Dienstagabend zur Kundgebung für Demokratie, zu der der Kreisjugendring und Netzwerk am Turm auf dem Kornmarkt eingeladen haben. Viele davon unterstrichen mit Plakaten, dass sie sich ernsthaft Sorgen um einen Demokratieabbau machen und fürchten, dass nach der Bundestagswahl ein möglicher Bundeskanzler Friedrich Merz bei Gesetzesänderungen auch Stimmen der AfD in Kauf ...

