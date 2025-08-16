Glück im Unglück hatte ein zehnjähriges Kind, das in Bad Kreuznach plötzlich auf die Fahrbahn getreten war und von einem Auto erfasst wurde. Das Kind wurde laut Polizei nur leicht verletzt.

Ein zehnjähriges Kind ist in Bad Kreuznach von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Charles-de-Gaulle-Straße in Richtung Kreisverkehr der Bundesstraße 41. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das Kind plötzlich auf die Fahrbahn getreten und hatte den herannahenden Pkw übersehen. Die 32-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto sei an der Fahrzeugfront beschädigt worden. red/sjs