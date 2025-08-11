Erst einige Jahre spielt der Zehnjährige aus Gensingen zusammen mit seiner Familie das Kartenspiel. Nun wurde er aufgrund seiner herausragenden Leistungen zu der Weltmeisterschaft nach Kalifornien eingeladen.

i Die Familie Hasselbach (von links nach rechts): Patrick, Benjamin, Sabrina und Johanna. Mikka Wagner

Weil erst nach mehreren Runden eine Pause angesetzt ist, wurde schon im Morgengrauen gefrühstückt. Nach der Anfahrt, kurzer Taschenkontrolle und erster Hallenerkundung tummelt die Menschenmenge sich. Über ein Online-Portal sieht man die Spielerpaarungen ein und begibt sich wie in einem Ameisenhaufen zum zugewiesenen Tisch. Am ersten Tag der Regionalmeisterschaft spielt man stets acht Runden, jeweils auf eine Stunde begrenzt. Um zum zweiten oder sogar Finaltag zugelassen zu werden, darf man maximal zwei Spiele verlieren und eins unentschieden beenden. Über 2000 Kontrahenten treten hier gegeneinander in den Kategorien Junioren (unter 12), Senioren (unter 16) und Meister (über 16) an.

Schon an sieben dieser Regionalmeisterschaften nahm Familie Hasselbach aus Gensingen in ganz Europa allein in dieser Saison teil. Sohn Benjamin (10) spielte so herausragend, dass er nun, als fünftbester Spieler Deutschlands, zur Weltmeisterschaft eingeladen wurde.

Das Abenteuer der vierköpfigen Familie startet vor ungefähr fünf Jahren, als Tochter Johanna (13) in der Grundschule begann, mit Freunden Pokémon-Karten zu tauschen. Ein Set von 100 Karten wurde schnell auf Amazon bestellt, die Karten müssen glitzern und funkeln. Das Handeln wird auf dem Schulhof, auch wegen wiederholten Diebstahls, untersagt; der kleine Bruder aber wird bald eingeweiht, als man merkt, dass hinter den Karten ein ganzes Spiel steckt. „Gesellschaftsspiele haben wir schon immer viel gespielt. Wir sind felsenfest überzeugt, dass sie sehr förderlich sind, zum Lösen von Konflikten, aber auch für das Berufsleben“, betonen die Eltern Sabrina und Patrick.

Für alle, die Pokémon nicht kennen, ein kleiner Crashkurs: Ursprünglich erschien das erste Pokémon-Videospiel (die „Rote“ und „Blaue“ Edition) 1996 für den von Nintendo herausgebrachten Game Boy und wurde ein gewaltiger Erfolg. Ziel war es, in einer Fantasiewelt kleine Monster, sogenannte Pokémon, die man in der Natur fängt, zu trainieren und gegen virtuelle Gegenspieler antreten zu lassen. Im Zuge der nächsten Jahre entstanden die ersten Serien, Filme und Mangas rund um das Spiel – so auch ein sogenanntes TCG (Trading Card Game oder Sammelkartenspiel). Durch Tauschen kann man sich individuelle Kartensets (Decks), bestehend aus 60 Karten verschiedener Kartentypen, zusammenstellen und im Duell gegeneinander antreten (weitere Details in der Infobox).

i Im Duell lässt sich die komplexe Anordnung von Preiskarten, aktiven Pokémon, Energie- und Unterstützerkarten erahnen. Mikka Wagner

Der Weg zur Weltmeisterschaft

Zuerst spielen nur die Geschwister, dann fangen auch die Eltern an: „95 % der Jugendlichen sitzen fest in der digitalen Welt; Pokémon ist analog. Allein die stundenlange Konzentration ist eine Herausforderung.“

Mit der Zeit werden die Decks aufgestockt, und immer mehr Duelle gespielt. Weil nur wenige Bekannte aus der Umgebung das Interesse an dem Kartenspiel teilen, fährt man im Frühling 2023 eines Samstags nach Hanau auf ein kleines Turnier. Kaum 20 Leute spielen mit, die Kinder haben aber drei neue Gegner in ihren Kategorien.

Es bauen sich Bekanntschaften auf, man versteht sich gut. Während der langen Duelle kann man sich auch über Privates unterhalten. Fast jede Woche fährt Familie Hasselbach inzwischen nach Hanau. Benjamin machen die Turniere sehr viel Spaß, gerade bei größeren Turnieren lerne man auch Englisch.

Wie das Kartenspiel funktioniert

Jeder Teilnehmer nimmt auf seine Hand Karten aus seinem Deck. Abwechselnd spielt man verschiedene Karten und kann dabei spezielle kartenspezifische Aktionen durchführen. Durch unterschiedliche Kartentypen kann man verschiedene Effekte erreichen. Entweder man spielt Pokémon selbst, die aktiv den Gegner angreifen können oder in der sogenannten Bank (die Reserve auf dem Feld) auf ihren Einsatz warten, Energiekarten, die den aktiven Pokémonkarten die Möglichkeit geben, Effekte zu aktivieren, oder Unterstützerkarten. Auch Marken und Würfel werden gebraucht. Am Rand der eigenen Spielfeldseite liegen Preiskarten, die man beim Besiegen des gegnerischen Pokémon aufsammeln darf – wie kleine Trophäen. Hat man jede der sechs Preiskarten aufgesammelt, hat man das Spiel gewonnen.

Das liegt daran, dass an sogenannten Regionalmeisterschaften Spieler aus der ganzen Welt antreten, um Punkte für die Zulassung zur Weltmeisterschaft zu sammeln. In dieser Saison trat Benjamin mit seiner Familie schon an sieben Regionalmeisterschaften teil, in Dortmund, Lille, Stuttgart, Birmingham, Stockholm, Utrecht und London, wo auch die internationale Europameisterschaft stattfand. Bei diesen Gelegenheiten habe man bereits gegen Amerikaner aus Washington D. C., aber auch gegen Brasilianer und australische Meister gespielt. Die besten Spieler der Welt bekommen sogar Sponsoren – Flüge und Teilnahmekosten werden ihnen erstattet. Manche Kinder spielen schon mit sechs Jahren ihre ersten Turniere, manche Rentner finden sich in den Spielhallen ein.

Um neue Decks auszuprobieren und sich auf größere Turniere vorzubereiten, spielt die Familie fast jede Woche kleine Turniere in der Region. Zumindest Benjamin übt zur Vorbereitung auf die WM täglich. Damit die Turniere in Hanau auch im Falle der Krankheit des Veranstalters stattfinden können, hat Patrick sogar eine Ausbildung zum Pokémon-Professor gemacht. Das bedeutet, er darf Turniere veranstalten und als Schiedsrichter fungieren. Alle sind sich einig: Das Spiel wird nie langweilig. Durch immer neue Kartenkombinationen entwickelt sich ein immer neues Spielerlebnis.

Die Marke Pokémon

Das Faszinierende an dem Phänomen Pokémon: Kaum einer, der Karten besitzt, spielt auch mit diesen. „Ich denke, 10 % sind Spieler, der Rest Sammler“, meint Patrick; viele Leute würden sich leidenschaftlich für seltene Karten interessieren und staunten dann, wenn jemand wirklich mit diesen spiele. Karten können bis zu fünfstellige Verkaufswerte annehmen, die teuerste jemals wurde vor einigen Jahren für 5,275 Millionen Dollar gehandelt. Der Markt des Spiels boomt, im Vorjahr wurden knapp 12 Milliarden Karten verkauft. Das Medien-Franchise Pokémon ist, nimmt man die Videospiele, Kartenspiele, Filme, Mangas, Serien und das Merchandise zusammen, das größte der Welt – noch vor Marvel und Disney.

i Zu dem großen Sammelalbum an wertvollen Karten gehört auch die Plüschtiersammlung: Glurak heißt beispielsweise das Lieblingspokémon von Benjamin (drittes von rechts, vorne). Mikka Wagner

Auch die Hasselbachs haben vorletztes Jahr ein kleines Gewerbe angemeldet, um Pokémon-Karten zu handeln. „Es macht Spaß, die Karten zu veräußern, sein Hobby zu teilen, die Community kennenzulernen und sich auszutauschen. Geld wird kaum gemacht, dafür müsste man einen Laden eröffnen“, beschreibt Patrick. So hat es sich entwickelt, dass hier und da wertvolle Karten gesammelt werden. Die teuerste im Hausbestand, mit dem Namen „Pikachu with Grey Felt Hat“ wird aktuell zu ungefähr 500 Euro gehandelt. Um die Qualität einer Karte festzustellen, denn jede Macke und jeder Kratzer vermindern diesen um ein Weites, muss diese zu einer sogenannten Grading-Agentur in die U.S.A. verschickt werden, wo die Karte über Monate zur Bewertung bleibt. Die Pikachu-Karte der Hasselbachs bekam das höchste Grading PSA-10, wie auch an dem Etikett der versiegelten Karte gesehen werden kann. Übrigens: In einem Turnier dürfte man den Van-Gogh-Pikachu sowieso nicht spielen.

i "Pikachu with Grey Felt Hat" heißt die wertvollste, eingeschweißte Karte der Hasselbachs. Die Bewertung der Karte (oben rechts steht eine "10") deutet auf den makellosen Zustand hin. Mikka Wagner

Eine kleine Aussicht

In Anaheim, Kalifornien, wo die diesjährigen Pokémon-Weltmeisterschaften vom 15. bis 17. August stattfinden, kommen Sammler, Fans und natürlich Spieler aus der ganzen Welt zusammen. Es werden 20.000 Besucher erwartet, die Turniere dauern drei Tage. Nicht nur um den Titel des Kartenspiel-Meisters, sondern auch um die Siege in den Kategorien Videospiel und Pokémon-Go (ein Handyspiel der Marke) wird gerungen. Zu dem Sammelkartenturnier sind 860 Spieler zugelassen, hinzu kommen die Sieger des letzten Jahres. In Benjamins Kategorie, den Junioren, sind 215 Spieler eingeladen; um aus Europa teilnehmen zu können, muss man zu den besten 75 auf der europaweiten Rangliste gehören. Benjamin schafft es sogar auf den 67. Platz.

i In großen Messehallen finden internationale Meisterschaften statt, wie auch hier in London. Patrick Hasselbach

Zu dem Deck, das er spielen wird, kann uns Benjamin nichts sagen. Er hatte es zwar schon in Stockholm gespielt, überarbeitet es aber immer neu. Wichtig sei es, seinen eigenen Stil zu finden. Benjamin spielt ungewöhnliche Kartenkombinationen, wird oft auch nach seiner interessanten Deck-Struktur gefragt. Seine Decks probiert er entweder bei kleineren Turnieren oder online aus. Aufgeregt wirkt er noch nicht, aber Vorfreude auf das extravagante Event macht sich breit. Und vielleicht endet es ja mit einem Erfolg. Immerhin haben schon zwei Deutsche die Pokémon-WM in ihrem Bestehen seit 2004 gewonnen.