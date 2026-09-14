Glück im Unglück Zehn Tonnen Laminat drohten auf die B41 zu rutschen Sebastian Schmitt 14.09.2026, 10:30 Uhr

i Der mit rund zehn Tonnen Laminat beladene Auflieger löste sich kurz nach dem Auffahren auf die Bundesstraße von der Zugmaschine und musste mit einem Kran wieder auf den Sattelzug gehievt werden. Sebastian Schmitt

Ein gefährlicher Moment auf der B41: Ein Lkw-Fahrer verhindert knapp ein Unglück, als sich sein mit zehn Tonnen Laminat beladener Auflieger löst

Viel Glück war am Montagmorgen auf der B41 zwischen Kirn-Sulzbach und Bärenbach im Spiel. Ein Lastzug, der seit Freitag auf dem Parkplatz gestanden hatte, fuhr Richtung Bad Kreuznach auf die B41. Noch auf der Beschleunigungsspur bemerkte der Fahrer, dass sich sein mit rund zehn Tonnen Laminat beladener Auflieger gelöst hatte, und leitete eine Vollbremsung ein.







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