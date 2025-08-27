Hans-Ernst Gerharz ist eine Ikone des Kreuznacher Bauwesens. Der mittlerweile 86-jährige Ingenieur hat an der Nahe nun wirklich alles gebaut: Häuser, Kirchen, Bunker, Brücken oder Straßen. In seinem Garten sammelt er Relikte, und er erinnert sich.

Um mit dem Wichtigsten zu beginnen: Hans-Ernst Gerharz, mittlerweile 86 Jahre alt, isst kein Obst. Ein Fruchtsalat? Um Himmels willen! Gerharz, ein Veteran der Kreuznacher Baugeschichte, ist in Bezug auf Obst nämlich traumatisiert. Denn kaum hatte er als Schulbub seine Hausaufgaben erledigt, schickte ihn seine Mutter in die Gartenanlagen hinter dem damaligen Firmensitz in der Salinenstraße (heute Rotes Kreuz Betreuungseinrichtung). Sein Nachmittagsjob war: Obst sammeln. Zwischen den Gleisen und der heutigen Polizei hatte Vater Ernst Gerharz alles an Obst gepflanzt, was nur wuchs, vom Apfel- zum Kirschbaum, Aprikosen, Mirabellen, Erdbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren. Alles musste geerntet werden, und es traf vor allem den kleinen Hans-Ernst. Seitdem, so Gerharz heute lachend, aber durchaus ernst, könne er kein Obst mehr sehen – und essen schon gar nicht.

i Das alte Café Kiefer am Kornmarkt wurde 1981 in nur einer Nacht abgerissen, und Hans-Ernst Gerharz behielt die alte Leuchtreklame. Robert Neuber

Hans-Ernst Gerharz hat die Baufirma, die seine Vorfahren im 19. Jahrhundert des Westerwalds gegründet hatten und die mit seinem Vater Ernst 1933 nach Kreuznach kam, über Jahrzehnte erfolgreich geführt. Und es ist schier unglaublich, welches Spektrum das Unternehmen abdeckte. Zu allem kann Gerharz Anekdoten erzählen, er ist ein wandelndes, ziemlich humoriges Geschichtsbuch. Klar, die alten Knie machen nicht mehr so mit, wie er das gern hätte, aber die Erinnerung ist sonnenklar.

i Blick auf die Arbeiten der Firma Gerharz in der Mannheimer Straße 1953 vom Salinenplatz hinunter zum Kornmarkt. Gerharz

Gerharz hat rund um Bad Kreuznach zig Kirchen gebaut: Sankt Wolfgang, die Franziskuskirche, die Hargesheimer Kirche, die Gotteshäuser in Gensingen und Hackenheim, in Hallgarten und die in Gau-Algesheim sogar schon 1887. Damals siedelten sich die Westerwälder Gerharz-Brüder in Rheinhessen an, 1933 zog es einen Bruder nach Bad Kreuznach – nämlich den Vater von Hans Ernst Gerharz. Der hatte eigentlich als sehr gläubiger Christ Prediger werden wollen, daher rührte die Neigung zum Sakralbau.

Mein Vater wollte als sehr gläubiger Christ eigentlich Priester werden. Es war ihm deshalb immer eine Ehre, Kirchen zu bauen, sodass er mit äußerst günstigen Preisen Angebote abgab.

Hans-Ernst Gerharz

Gerharz erinnert sich an den Bau der Franziskuskirche. Da hatte der Architekt doch zum Grausen der Bauleute gefordert, die Mauern aus Klinkerstein nicht zu verfugen. Kaum hatte man zwei Meter Höhe erreicht, änderte er seine Meinung, es sollte nun doch verfugt werden. Als ihn Gerharz fragte, wie dieser Sinneswandel denn zustande käme, antwortete der Architekt in bester Manier eines Predigers: „Die Vollkommenheit nimmt auf dem Weg nach oben zu.“

i Der Hanomag-Traktor sorgte 1928 für die Lieferung der Steine zum Bau der Straße von Ockenheim zum Jakobsberg. Gerharz

Kloster auf dem Jakobsberg inklusive Straße

Übrigens hat die Firma Gerharz im Jahre 1928 die Straße von Ockenheim hinauf zum Jakobsberg gebaut, wo ein altes Kloster stand. Das neue Kloster dort oben baute Gerharz in den 1980ern natürlich auch.

i Dieser alte Bagger wurde von der Firma Gerharz in den schmalsten Kreuznacher Gassen eingesetzt – dafür wurde dann aber die Zwillingsbereifung abmontiert, sodass der Bagger passte. Robert Neuber

Die Firma Gerharz hat aber nicht nur „nach oben“ gebaut, sondern sehr oft auch in den Tiefen der Kreuznacher Erde und der gesamten Region. Sowohl die Mannheimer Straße 1953 als auch die Salinenstraße in Abschnitten der 1960er/1970er-Jahre wurden von Gerharz hergerichtet, hinzu kamen 1943 die Bunker im Kauzenberg und unter dem Viktoriastift, der Atombunker in Bingen folgten 1958. Einen eigenen Bunker baute Gerharz am Firmensitz in der Salinenstraße, und der vierjährige Hans-Ernst Gerharz sah 1943 das brennende Dach des Viktoriastifts, als seine Mutter ihn in den Privatbunker trug.

Insgesamt 70 Brücken gebaut

Was die Bahn betrifft: Gerharz hat in der Region um die 70 Brücken gebaut, darunter die Bad Münsterer Eisenbahnbrücken, die Landfuhrbrücke. Im Gleisbau war Gerharz auch bis in die 1950er-Jahre aktiv.

Als der Hochbau im Jahr 1974 in eine Flaute rutschte, gab es einen Schwenk bei Gerharz: Sämtliche Fachkräfte wurden zur Verlegung von Fernkabeln eingesetzt, und das waren zig Kilometer: von Bad Kreuznach nach Simmern, von Wöllstein bis hinauf zum Rotenfels, von Bad Kreuznach nach Mainz, ebenso nach Worms und Ludwigshafen.

i Die Firma Gerharz holte 1953 die Kleinbahn-Schienen aus der Mannheimer Straße, die noch lange keine Fußgängerzone war. Gerharz

Wasserbau? Kein Problem: Ob in Boos, Staudernheim oder Bretzenheim, Münster-Sarmsheim – überall hat Gerharz Hochwasserschutzbauten konstruiert.

i Relikt einer vergangenen Ära - das 1969 eröffnete spanische Restaurant Don Quijote in der Rüdesheimer Straße, aus dem später Manuel´s Bodega wurde. Gerharz sicherte sich das alte Schild. Robert Neuber

In Bad Kreuznach stellte Gerharz 1964 das erste Hochhaus überhaupt hin, nämlich jenes in der Richard-Wagner-Straße, Ecke Humperdinckstraße. Es folgte das Hochhaus-Trio in der Uhlandstraße. Die Kreisverwaltung in der Salinenstraße wurde von Gerharz 1970/71 gebaut, nachdem der Altbau abgerissen worden war.

Rallyefahrt vom Rheinsender

Gerharz baute auch die Infrastrukturgebäude des Wolfsheimer Rheinsenders, der 1950 in Betrieb ging. Und die Kreuznacher Arbeiter hatten hier mächtig Spaß: Denn sie wurden im hauseigenen Kipplaster chauffiert, und der Fahrer – ein gewisser Herr Faier, der später Hausmeister der Ringschule wurde – manövrierte den Ford FK 3000 Baujahr 1948 derart halsbrecherisch, dass zwei Reifen in den Kurven keinen Bodenkontakt mehr hatten. Zur Freude der mitfahrenden Arbeiter. Den Laster hatte Gerharz gebraucht in Bad Münster gekauft, von einem Kohlehändler. Hans-Ernst Gerharz hat heute einen etwas jüngeren Lkw dieser Art in seiner Garage stehen.

i Relikt der alten Kreisverwaltung. 1970/71 baute Gerharz die neue Kreisverwaltung in der Salinenstraße. Robert Neuber

Die Relikte auf dem Gerharz-Gelände in der Industriestraße sind herzerwärmende Hingucker: An der Wand hängt die Leuchtreklame des alten Cafés Kiefer am Kornmarkt, das von Gerharz 1980 in einer Nacht abgerissen wurde. Und da ist die Reklame des legendären spanischen Restaurants „Don Quijote“, das in der Rüdesheimer Straße 15 angesiedelt war. Generationen an Gässjer gingen hier abends essen – muy delicioso...

Im Hof bei Gerharz steht auch ein Kleinfertiger, mit dem die Salinenstraße hergerichtet wurde, Baujahr 1954. Oder der alte Bagger mit Zwillingsbereifung. Gerharz berichtet, dass diesem Bagger seine äußeren Reifen abmontiert wurden, damit er in die schmalen Gassen der Neustadt passte.

i Ein Relikt der abgerissenen Rheumaklinik in der Alfons-Gamp-Straße, das Hans-Ernst Gerharz in seinem Garten aufbewahrt. Robert Neuber

In Zeiten von Fake News und Social Media-Debatten erinnert Hans-Ernst Gerharz ganz nüchtern daran, dass es diese kommunikativen, menschlichen Auswüchse schon immer gab: Als man Ende der Fünfziger die Geschäftsmeile des Textilfabrikanten Müller-Wipperfürth vom Wassersümpfchen bis zur Baumgartenstraße baute und eine Bombe fand, ging die Nachricht im Lauffeuer durch die Gerüchteküche Kreuznachs, und aus der 500-Kilo-Bombe wurde quasi Hiroshima.

Die Bombe ordentlich durchgeschüttelt

Gerharz erinnert sich lachend: „Da kam doch tatsächlich einer auf mich zu und sagte: Ich bin jetzt durch die ganze Stadt gelaufen – wo ist denn die Zehn-Tonnen-Bombe?“ Zuvor hatte Gerharz mit seinen Leuten lachend gejohlt, als der Baggerführer die herausgehobene 500-Kilo-Bombe aus Spaß an der Freud in der Schaufel richtig durchschüttelte. Es waren andere Zeiten...