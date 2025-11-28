Start in die Adventszeit Zehn Meter hoher Weihnachtsbaum erleuchtet Kornmarkt Josef Nürnberg 28.11.2025, 12:57 Uhr

i Melody (10) aus Roxheim fiel in diesem Jahr die Aufgabe zu, den Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt zum Erleuchten zu bringen. Mit welcher Routine ihr das gelang, begeisterte Andreas Schnorrenberger (links) von "Meine Stadt Bad Kreuznach und Oberbürgermeister Emanuel Letz. Josef Nürnberg

Der Kornmarkt erstrahlt im Glanz eines riesigen Weihnachtsbaumes. Melody (10) entzündet symbolisch 1000 Lichter und eröffnet damit feierlich die Adventszeit in Bad Kreuznach.

Spätestens als Melody (10) aus Roxheim am Donnerstagabend den rund 10 Meter hohen Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt an den Strom anschloss, war das der Startschuss für die Vorweihnachtszeit im Herzen der Stadt. Für diese wichtige Aufgabe hätte Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach“ wohl niemand Besseren finden können als die junge Roxheimerin.







