Von Weitem ist er zu sehen - und von oben blickt man weit ins Land. Der Nahe-Skywalk wurde als Geburtstagskind gefeiert.

Ein bemerkenswerter Geburtstag wurde am Samstag bei strahlend spätsommerlichem Wetter bei Hochstetten-Dhaun im Kirner Land gefeiert: zehn Jahre Nahe-Skywalk – ein architektonisches und touristisches Aushängeschild der Region. Ab 16 Uhr versammelten sich zahlreiche Gäste, darunter viele, die bereits bei der bitterkalten Eröffnung im Januar 2015 dabei waren. So froren in Gedanken einige, als sie sich an das eisige Wetter und die zaghafte Bauherrn-Vision von damals erinnerten.

i Ein Wahrzeichen feiert Geburtstag: Mit Blick auf die Nahe sprachen Hans Helmut Döbell (Mitte), Thomas Jung (links) und Franz-Josef Diel über die Erfolgsgeschichte des Skywalks. Sebastian Schmitt

In ihren Grußworten würdigten Redner wie Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell, VG-Bürgermeister Thomas Jung und Landrätin Bettina Dickes den Einsatz der Visionäre und Macher. Besonders bewegend war die Erinnerung an den verstorbenen VG-Bürgermeister Werner Müller, der mit ganzer Kraft dafür gekämpft hatte, dass aus der damals als verrückt geltenden Idee ein nachhaltiges Projekt wurde. „Für den Skywalk hat er wirklich gekämpft – und seine Vision ist heute Wirklichkeit“, so Landrätin Dickes.

Stahlkonstruktion wiegt alleine 13,8 Tonnen

Ortsbürgermeister Döbell blickte offiziell zurück: Von der Stammtischidee im Jahr 2011 über die Planung und Grundstücksvereinbarung 2012/2013 zum Baubeginn 2014. Beschäftigt wurden ausschließlich regionale Firmen, und am 20. Januar 2015 konnte der Skywalk feierlich eingeweiht werden. Die selbsttragende Stahlkonstruktion in Gitterbauweise wiegt 13,8 Tonnen, die Plattform ragt 8,5 Meter weit über die Klippe hinaus. Das Konstrukt steht etwa 60 Meter über dem ehemaligen Steinbruch, rund 130 Meter über dem Flussbett der Nahe. Auf einer Fläche von 65 Quadratmetern bieten sich beeindruckende 360-Grad-Aussichten auf das Nahetal, den Hellberg, die Stiftskirche St. Johannisberg, Schloss Dhaun, den Steinbruch und darüber hinaus.

i Das hätte kaum jemand für möglich gehalten: Der Skywalk ist ein Publikumsmagnet. Sebastian Schmitt

Ursprünglich rechnete man mit 12.000 bis 15.000 Besuchern pro Jahr, doch das Interesse übertraf alle Erwartungen: 66.167 Besucher zählte man im Eröffnungsjahr – und heute sind es jährlich etwa 25.000 bis 30.000. Die Plattform zieht Gäste aus dem gesamten Rheinland-Pfalz, Saarland, dem Ruhrgebiet sowie aus den Niederlanden und Belgien an. Seit Juni 2025 ist der Skywalk zudem Außenstelle des Standesamtes der VG Kirner Land – eine Regelung, die bereits Früchte trägt: Erst kürzlich fand dort die erste Trauung statt. Ein Moment voller Symbolkraft, wie Bürgermeister Thomas Jung würdigte.

Rückblick mit Zukunftsvision verbunden

Das Jubiläumsfest bot Musik, Kulinarik, persönliche Begegnungen und immer wieder den atemberaubenden Blick ins Tal. Unter dem Motto „Hoch hinaus – auf die nächsten 10, 20, 100 Jahre Nahe-Skywalk!“ verband man Rückblick mit Zukunftsvision. Der Skywalk steht heute nicht nur als Aussichtsplattform, sondern als Symbol für Engagement, Heimatliebe und gemeinschaftliche Identität.