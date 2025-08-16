Das MSA-Konzert für Kinder und Jugendliche lockte so viele Musikfans in den Bad Sobernheimer Kaisersaal, dass weitere Stühle aufgestellt werden mussten. Das Publikum erlebte das Zusammenspiel von zehn Celli - ein ungewöhnlicher Hörgenuss.

Wer hat schon einmal ein Fagott gesehen? Und wie schnell und hoch kann man mit einem Cello trotz seiner dicken Saiten spielen? Kinder und Eltern, die zum traditionellen Jugendkonzert der Mattheiser Sommerakademie (MSA) in Bad Sobernheim gekommen waren, konnten erleben, wie virtuos Cellist Johann Ludwig und Fagottspieler Bram van Sambeek ihren Instrumenten Töne entlockten und Fragen wie diese beantworteten. Und das wollten tatsächlich sehr viele kleine und große Musikfans erleben. Obwohl am letzten Tag der Sommerferien hitziges Schwimmbadwetter lockte, zog es so viele Interessierte in den Kaisersaal, dass rundherum zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten.

i Trotz sommerlicher Hitze war der Kaisersaal komplett gefüllt mit erwartungsfrohen Kindern und ihren Eltern. Silke Jungbluth-Sepp

Kein Wunder, hat sich doch längst herumgesprochen, dass es bei dieser Veranstaltung stets viel zu hören und sehen gibt, bei dem auch Erwachsene noch einiges lernen können. „Ich freue mich, dass wir heute so viele sind“, freute sich denn auch Udo Schneberger, der musikalische Leiter des Klassikevents, das alle zwei Jahre Nachwuchsmusiker in die Meisterklassen renommierter Dozenten in die Felkestadt zieht.

i Johann Ludwig ist ein Meister am Violoncello. Sein Instrument ist bereits 300 Jahre alt, was die jungen Musikfans im Publikum hörbar beeindruckte. Silke Jungbluth-Sepp

Ludwig zeigte, was Johann Sebastian Bach um 1710 für das Spiel auf dem Violoncello komponiert hat und sorgte für erstaunte Laute bei den Kindern, als er berichtete, dass sein Instrument rund 300 Jahre alt – also schon zu Lebzeiten Bachs gespielt wurde.

i Auf einen märchenhaften Ausflug entführten Johann Ludwig als Erzähler und Klarinetten-Meisterschüler Jiamo Xu Xu. Silke Jungbluth-Sepp

Auf einen märchenhaften Ausflug entführten Ludwig und der junge Klarinettist Jixamo Xu Xu das Publikum mit Michael Endes „Zerstreuter Brillenschlange“. Das ebenso zerstreute wie kurzsichtige Tier, das seine Brille verloren hatte, begann nämlich, ihr anderes Ende zu essen. Und Stück für Stück wurde ebenso wie die Schlange auch die Klarinette kürzer, bis Meisterschüler Jixamo Xu Xu nur noch das Mundstück bespielte.

i Bram van Sambeek spielte, bis ihm die Luft ausging und sein Fagott qualmte. Silke Jungbluth-Sepp

Bram van Sambeek ließ sein beeindruckend großes Fagott wie ein böser Großvater klingen, wie ein junges Mädchen und schließlich wie heiße Ohren – bis ihm die Luft ausging und sein Fagott qualmte. Dass letztgenanntes Stück nicht mal Noten hatte, sondern als Comic aufgemalt war, war ein origineller Blickfang.

i Statt Noten gab es Anweisungen im Comicstil. Silke Jungbluth-Sepp

Gemeinsam zeigten van Sambeek und Ludwig dann an einem Beispiel von Bizet, wie harmonisch und großartig ihre beiden Instrumente zusammenklingen, die man sonst selten im Duett erlebt, sondern eher als Teile größerer Orchester.

i Johann Ludwig (Cello) und Bram van Sambeek (Fagott) zeigten, wie harmonisch die Instrumente im Duett klingen. Silke Jungbluth-Sepp

Den fulminanten Höhepunkt des Konzerts lieferten jedoch die acht jungen Cello-Meisterschüler, die während der MSA-Tage bei Ludwig und seinem Violoncello-Kollegen Konstantin Heidrich die Meisterkurse besuchen. Alle Musikerinnen und Musiker ließen gemeinsam den Hymnus von Julius Klengel in der Fassung für zehn Celli erklingen.

i Konstantin Heidrich (zweiter von rechts) hatte sieben Meisterschüler zum Jugendkonzert mitgebracht, eine Cellistin ist bei der MSA im Meisterkurs von Johann Ludwig (ganz links). Silke Jungbluth-Sepp

Ein wuchtiger Hörgenuss, der auch das junge Publikum beeindruckte, und die Erwachsenen im Saal sowieso. „Das sieht man ganz selten, so viele Celli zusammen“, wies Schneberger darauf hin, dass das Publikum mit diesem Auftritt etwas ganz Besonderes erlebt hat – ein Erlebnis auch für die Nachwuchsmusiker, die sich über den Applaus ihres jungen Publikums sichtlich freuten.