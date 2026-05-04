Höhepunkt war für viele Besucher beim Mai’n Sonntag in Meisenheim wieder der Luftballonregen, bei dem es Gutscheine zu gewinnen gab. Bei angenehmen Temperaturen strömten einige Interessierte in die Altstadt und den Stadtpark.
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Wie bestellt – so geliefert: Kaiserwetter gab es zum Meisenheimer Mai'n Sonntag. Zahlreiche Besucher bevölkerten bei frühsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein die Altstadt, die Saarstraße und den Stadtpark und feierten den Start in den Wonnemonat Mai in Meisenheim, obwohl auch verschiedene andere Veranstaltungen im Umfeld lockten.