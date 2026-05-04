Mai’n Sonntag in Meisenheim Zahlreiche Besucher strömen zum Luftballonregen Roswitha Kexel 04.05.2026, 17:00 Uhr

i Ein kräftiger Windstoß in genau diesem Augenblick, als das Ballonnetz geöffnet wurde, wehte die meisten der roten und gelben Ballons direkt ins Untertor und darüber hinaus in den Giesen. Roswitha Kexel

Höhepunkt war für viele Besucher beim Mai’n Sonntag in Meisenheim wieder der Luftballonregen, bei dem es Gutscheine zu gewinnen gab. Bei angenehmen Temperaturen strömten einige Interessierte in die Altstadt und den Stadtpark.

Wie bestellt – so geliefert: Kaiserwetter gab es zum Meisenheimer Mai'n Sonntag. Zahlreiche Besucher bevölkerten bei frühsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein die Altstadt, die Saarstraße und den Stadtpark und feierten den Start in den Wonnemonat Mai in Meisenheim, obwohl auch verschiedene andere Veranstaltungen im Umfeld lockten.







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