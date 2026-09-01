Freundeskreis feiert Zahlreiche Besucher beim Museumsfest in Bad Münster Josef Nürnberg 01.09.2026, 10:00 Uhr

i Posaunistin Nicole Becker, Teil der fünfköpfigen Brassette Band aus Aschaffenburg, war wie die gesamte Band beim Museumsfest im Steinskulpturenmuseum ein absoluter Stimmungsmacher. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Freundeskreis des Steinskulpturenmuseums durfte sich bei seinem Museumsfest über zahlreiche Gäste freuen. Die Band Brasette setzte die richtigen musikalischen Akzente und verzauberte das Publikum.

Das Museumsfest des Freundeskreises des Steinskulpturenmuseums hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Im Gegenteil – auch im Jahr eins, nachdem die langjährige Vorsitzende Wiltrud Schläfer die Leitung des Freundeskreises an Sabine Zuhl übergeben hatte, strömten schon morgens zahlreiche Kunstfreunde zum Musik-Frühschoppen auf die Museumswiese.







Artikel teilen

Artikel teilen