Der Freundeskreis des Steinskulpturenmuseums durfte sich bei seinem Museumsfest über zahlreiche Gäste freuen. Die Band Brasette setzte die richtigen musikalischen Akzente und verzauberte das Publikum.
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Das Museumsfest des Freundeskreises des Steinskulpturenmuseums hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Im Gegenteil – auch im Jahr eins, nachdem die langjährige Vorsitzende Wiltrud Schläfer die Leitung des Freundeskreises an Sabine Zuhl übergeben hatte, strömten schon morgens zahlreiche Kunstfreunde zum Musik-Frühschoppen auf die Museumswiese.