Zum Schluss wurde noch einmal gemeinsam gefeiert und Rückblick auf die diesjährige Amphibienwanderung gehalten. Wie seit 28 Jahren nämlich hatten auch in diesem Jahr Helfer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) Bad Sobernheim und Unterstützer den Schutz der Amphibien in Auen und Seesbach organisiert und übernommen.

Dazu werden jeweils zwei Krötenzäune an der Kreisstraße 22 in Auen an der Willigis-Kapelle von 300 Meter Länge und an der Landesstraße 230 südlich von Seesbach im Apfelbachtal, ebenfalls 300 Meter lang, aufgerichtet. Unterstützt wird dies vom Landesbetrieb Mobilität. An der L229 zwischen Monzingen und Langenthal im Bereich des Alten Steinbruchs ersetzt seit 2022 eine Leitanlage mit Tunneln den mobilen Zaun der Vorjahre. Auch das ist ein Erfolg der nachhaltigen Bemühungen der Helfer. Sie sorgen dafür, dass Erdkröten, Grasfrösche, Molche und Feuersalamander unbehelligt und gesund die Straßen überqueren und im angrenzenden Staugewässer oder im Getzbach ablaichen können. Die Helfer, das sind Stefan Knipf, Irene Gellweiler, Marco Blatz und viele kleine und große Naturschützer.

i Auch zahlreiche junge Helfer hatten sich an der Amphibienschutzaktion beteiligt. Wilhelm Meyer

Rettungsaktionen in Auen gestartet

Begonnen und bis zu seinem tragischen Tod durchgeführt hatte Ralf Scheuermeyer die Rettungsaktion in Auen. In Seesbach hatte Rudolf Weichbrodt schon 1986 den Schutz der Krötenwanderung übernommen. Seit er aus Altersgründen nicht mehr dazu in der Lage war, führte dies Stefan Knipf weiter und wird von der Familie Schuster-Kaufmann unterstützt.

Alle Ergebnisse der Aktionen laufen bei Karl-Heinz Fuldner zusammen. Er führt über die Jahre hinweg genauestens Buch und leitet die Zahlen weiter zur Homepage des Nabu Deutschland. So kann man Entwicklungen erkennen und Aussichten auf die nächste Zukunft wagen.

Krötenparty zum Ende der Saison

Die kleine Krötenparty zum Ende der Saison führt dann die Helfer beider Wanderstrecken zusammen. Zeit, noch einmal die Zahlen der vergangenen Saison zu betrachten. Diesen offiziellen Teil übernahm Irene Gellweiler. Ungewöhnlich spät, erst am 10. März – im Vorjahr schon am 15. Februar – hatte die eigentliche Wanderung begonnen. Kontrolliert wurde der Krötenzaun in Auen vom 22. Februar bis zum 17. April. Es war eine lange Saison, die von Trockenheit und vielen kalten Abenden verursacht worden war.

i Ein Feuersalamander am Krötenzaun, der ihn daran hindert, auf die Straße zu laufen und überfahren zu werden. Wilhelm Meyer

In den Frostnächten Anfang April hatte es überhaupt keine Wanderbewegungen gegeben. Erst am 17. April hatte sie schließlich mit Marco Blatz den Zaun niedergelegt. Die Gesamtzahl war höchst ernüchternd. „Insgesamt“, so musste sie mitteilen, „haben wir in Auen 604 Tiere angetroffen, im Vorjahr waren es mit 1208 genau doppelt so viele.“

Vielfalt schrumpft

Die Dramatik der Situation hat Fuldner mit einem Vergleich bedrückend deutlich skizziert: „Vor 20 Jahren (2005) zählten wir in einer einzigen Nacht am Schutzzaun bei Monzingen 1100 Erdkröten.“ In Auen habe Ralf Scheuermeyer 2008 sogar 4800 Amphibien registriert – ingesamt fünf Arten, darunter 160 Grasfrösche, drei Feuersalamander, 19 Bergmolche und 7 Teichmolche. „Alleine am 16. März 2008 wurden dort 700 Amphibien gesammelt.“ Die dramatisch zurückgehenden Zahlen und das Schrumpfen der Vielfalt sprechen für sich. Erfahrungen, für die die langjährigen Helfer keine Zahlen brauchen. „Man hätte damals an manchen Tagen ein Kehrblech nehmen können“, bestätigt Anita Kaufmann.

i Kröten und andere Amphibien bekommen Hilfe auf ihrem Weg zu den Laichgewässern (Archivbild 2024). Wilhelm Meyer

Die Zahlen in Seesbach könnten dagegen fast wie eine Trendumkehr wirken. Denn dort konnte mit 342 Tieren gegenüber dem Vorjahr wieder fast die doppelte Anzahl registriert werden.

Viele Kinder engagieren sich

Gleichwohl war der Dank an alle, die geholfen hatten, beim Treffen kurzzeitig wichtiger als die Sorge um die weiteren Entwicklungen. Auens Bürgermeister Torsten Baus hatte die Grillhütte für die Krötenparty zur Verfügung gestellt.

i Zum Schluss der Laichsaison haben die Helfer noch einmal gemeinsam gefeiert und Rückblick auf die diesjährige Amphibienwanderung gehalten. Wilhelm Meyer

Dank ging auch an die Familien Herzberg-Heimer und Baus und an Marco Blatz für ihre verlässliche Hilfe am Amphibienschutzzaun. Vom großen Engagement so vieler Kinder in Auen ist Ottmar Buch besonders angetan. Gerade weil es sonst an allen Ecken und Enden an Nachwuchs fehle, so der Kassierer des Nabu-Ortsvereins.