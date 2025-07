Weil er eine Frau mit vorgehaltenem Messer bedroht und aufgefordert haben soll, sich aufs Bett zu legen, ist ein 32-Jähriger aus Bad Kreuznach angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die Frau zum Sex zwingen wollte.

Angeklagter floh ins Ausland

Zwischen dem 32-Jährigen und der jungen Frau, die beide aus Afrika stammen, gab es vor dem Vorfall Kontakt, weil die junge Mutter 2022 auf der Suche nach einer größeren Wohnung für die ganze Familie war. Ihr Ehemann lebt derzeit noch in Stuttgart, die junge Frau und ihr Baby leben in einer Wohngemeinschaft in Bad Kreuznach. Der Angeklagte soll ihr von einer Wohnung berichtet haben, die er demnächst mit ihr besichtigen könne. Dann stand er unangemeldet an Weihnachten 2022 bei der jungen Mutter vor der Tür. Sie bat ihn, unten am Hauseingang zu warten und ging in ihr Zimmer, um ihr zwei Monate altes Baby zu versorgen. Nach Aussage der Geschädigten folgte ihr der Angeklagte jedoch und hatte plötzlich ein Messer in der Hand. „Aufs Bett, sonst töte ich dich und dein Baby“, soll er sie angewiesen haben.

Die Frau legte den Säugling auf dem Bett ab, setzte sich dazu und fing dann an zu schreien. Als die Mitbewohnerinnen der Frau ins Zimmer geeilt kamen, soll sich der Angeklagte schnell entfernt haben. Der 32-Jährige beteuert dagegen, dass er die Frau überhaupt nicht bedrängt hat. Er habe mit der Frau auf dem Bett gesessen und sie hätten sich geküsst. Er habe auch ihr Baby gestreichelt und nach dessen Namen gefragt. Sein Verhalten, nachdem ihn die junge Frau angezeigt hatte und die Polizei ihn an seiner Wohnadresse suchte, ist allerdings verdächtig. Als die Beamten ihn dort antrafen, ohne seine Identität zu kennen, und seine Ausweispapiere sehen wollten, türmte er. Der 32-Jährige konnte erst später im Ausland festgenommen werden. Das Verfahren wird am 29. Juli fortgesetzt.