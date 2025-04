Wundzentrum geht in Bad Kreuznach an den Start

In der Kurstadt Bad Kreuznach gibt es ein neues Angebot für Patienten, die an chronischen und schwer zu behandelnden Wunden leiden, etwa beim Diabetiker-Fuß. Im Schwabenheimer Weg finden sie nun Hilfe.

Ein modernes Wundzentrum ergänzt nun die zahlreichen medizinischen Einrichtungen der Kurstadt. Neben einer Hausarztpraxis, einem Therapiezentrum und der Orthopädie-Schuhtechnik Enk firmiert jetzt auch die „1AWundzenztrum GmbH“ im Zentrum für Innovation, Medizin und Technik (ZIMT) im Schwabenheimer Weg 107.

Ein solches Wundzentrum sei in der Region einzigartig, betonte Geschäftsführer Holger Münster anlässlich der feierlichen Eröffnung. Hier werde das Fachpersonal vorrangig „chronische und schwer zu behandelnde Wunden mit langfristigem Verlauf“ behandeln, etwa die offenen Wunden bei einem „diabetischen Fuß“. Dies geschehe zum Vorteil der Patienten, betonte Münster. So würde das notwendige, regelmäßige Wechseln eines Wundverbandes unter aseptischen, hygienisch einwandfreien Bedingungen vorgenommen, die bei den Patienten zu Hause so nicht gegeben seien und wo es etwa auch Haustiere gebe.

Verbandswechsel oft schwierig

Zudem sei es für, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkte Personen oder diejenigen, die keine helfenden Angehörigen hätten, überaus schwierig, selbstständig den Verband zu wechseln und neu anzulegen, verdeutlichte Münster. Da sei es schon sinnvoller, dass sich Patienten zum Wundzentrum bringen ließen, wo geschultes Personal eine optimale Wundversorgung gewährleiste. Hier im ZIMT hat Mediziner Hao Zhang ein Stockwerk tiefer seine Praxis. Er steht als kooperierender Arzt für notwendige, medizinische Eingriffe im Wundzentrum jederzeit bereit.

„Wir wenden bei der Wundbehandlung gezielt neue Therapieformen an“, informierte Münster. Wie etwa die Kaltplasma-Therapie, bei der Wunden besonders wirksam zur Heilung angeregt sowie Bakterien und Keime effizient abgetötet werden. „Dadurch müssen bei der Behandlung wesentlich weniger Antibiotika eingesetzt werden“, erläuterte Münster den Vorteil dieser fortschrittlichen Methode, die allerdings noch nicht von den Krankenkassen als Leistung übernommen werde und wo die Patienten zuzahlen müssten.

Medizinier Hao Zhang steht als Arzt bereit

„Wir wollen nicht nur eine Heilung der Wunden ermöglichen, sondern den betroffenen Menschen Hoffnung geben“, betonte Standortleiter Mike Mailänder. Dafür garantierten modernste, medizinische Mittel eine fachgerechte Betreuung und innovative Behandlungsmethoden, die ganzheitliche Therapieansätze verfolgten. „Vor allem nehmen wir uns Zeit für die Patienten“, betonte Mailänder, der mit seinen Mitarbeiterinnen Denise Stephan und Michelle Fink die Patienten betreuen wird. Eine Erstversorgung im Wundzentrum ist kostenfrei. Die Folgebehandlungen übernimmt die Krankenkasse, da der Hausarzt die dafür notwendige Pflegeversorgung verordnen kann.

Kasse kann Kosten übernehmen

Mit einem „Wundmobil“ können die Fachkräfte in Ausnahmefällen zu Patienten nach Hause fahren und diese dort versorgen. Zudem wird das Personal von Alten- und Pflegeheimen von den Fachkräften des Wundzentrums geschult.

„Das Wundzentrum ist eine ideale Ergänzung für den Gesundheitsstandort Bad Kreuznach und stellt diesen noch besonders heraus“, würdigte Oberbürgermeister Emanuel Letz.